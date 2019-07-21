Son dakika haberi: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri yatma tarihi…

Kurban bayramına gelmemize oldukça kısa bir süre kala Türkiye'de 12 milyonun üzerinde vatandaş, emekli bayrak ikramiyeleri ile ilgili gelen son dakika gelişmelerini takip ediyorlar. 2018 yılı itibariyle yasa olarak geçen ve toplamda geçtiğimiz yıl iki ikramiye bu yıl da Ramazan ayı ikramiyesini cebine koyan emekliler Kurban bayramında da bin liralık ikramiyenin sahibi olacaklar. Akıllara takılan sorulardan bir tanesi ise bu ikramiyelerin hangi tarihte yatacağı sorusu oldu. Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte yanıtı…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? EMEKLİ İKRAMİYELERİ YATMA TARİHİ…

Emeklilere verilecek ikramiyelerle ilgili tüm detaylara bu başlık altından ulaşabilirsiniz…