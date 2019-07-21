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haberi: bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri yatma tarihi…

ikramiyeleri ile ilgili milyonlarca bireyin araştırmaları sürerken detayları da gelmeye devam ediyor. 2018 yılı itibariyle yasalaşmasının ardından her yıl 2 bayramda biner liralık ikramiye verileceği daha önceden belirtilmişti. İlk ikramiyelerini ramazan bayramı öncesinde ceplerine koyan bireyler şimdi gözünü kurban bayramına çevirdiler. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri hesaplara yatma tarihi belli oldu mu? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 22.7.2019 07:54
Son dakika haberi: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri yatma tarihi…

Kurban bayramına gelmemize oldukça kısa bir süre kala Türkiye'de 12 milyonun üzerinde vatandaş, bayrak ikramiyeleri ile ilgili gelen gelişmelerini takip ediyorlar. 2018 yılı itibariyle yasa olarak geçen ve toplamda geçtiğimiz yıl iki ikramiye bu yıl da Ramazan ayı ikramiyesini cebine koyan emekliler Kurban bayramında da bin liralık ikramiyenin sahibi olacaklar. Akıllara takılan sorulardan bir tanesi ise bu ikramiyelerin hangi tarihte yatacağı sorusu oldu. Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte yanıtı…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? EMEKLİ İKRAMİYELERİ YATMA TARİHİ…

Emeklilere verilecek ikramiyelerle ilgili tüm detaylara bu başlık altından ulaşabilirsiniz…

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Son dakika haberi: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri yatma tarihi…
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