Yabancı harcamaları bu yıl yüzde 100 arttı

BUGÜN NELER OLDU

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, her AVM'de ortalama 10 olmak üzere 4 binden fazla mağazanın halen boş durduğunu belirterek, kira stopajı ve KDV indirimi talebinde bulundu. Taleplerinin yerine getirilmesi durumunda boş mağazaların hızla kiralanacağını anlatan Öncel, bu sayede en az 25-30 bin gencin iş sahibi olacağını ifade etti. Yabancı harcamalarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artış olduğunu belirten Öncel, şöyle devam etti: "2019 turizmde yeni rekorların kırılacağı bir yıl olacak. Özellikle temmuz ve ağustos aylarında yabancıların perakende cirolarına çok önemli katkı sunmalarını bekliyoruz. Turizm merkezleri ve AVM'lerdeki mağazalarda cironun önemli bir kısmı yabancılardan geliyor."