25 milyar liralık ciro bereketi

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı tartışılırken emekliye verilecek 1.000 liralık ikramiye piyasayı canlandıracak. 5-9 Ağustos arasında verilmesi beklenen ikramiyeler, emeklinin cebine girince, kurban alışverişlerinden hazır giyime, gıdadan tuzime kadar yaklaşık 200 kadar sektör canlanacak. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'de Kurban Bayramı nedeniyle 25 milyar liralık bir ciro yaratılacağını söyledi. Yeme-içmeden tekstile, turizmden perakendeye kadar hemen hemen bütün sektörlerin bu hareketten pozitif anlamda yararlanacağını ifade eden Palandöken, "Geçen yıla göre bu yıl cirolarda yüzde 20'nin üzerinde bir artış beklentimiz var. Emekli ikramiyesi piyasaya dönecek ancak biz 9 günlük tatili uzun buluyoruz. Turizm beldelerine yarasa da diğer illerdeki esnafı negatif etkiler" dedi.



İÇ TURİZM CİROYU ARTIRIR

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel ise, uzun tatil dönemlerinin büyükşehirlerdeki bazı mağazalarda ciroları düşürdüğünü ancak bu açığı tatil beldelerindeki mağaza cirolarıyla kapattıklarını söyledi. Turist harcamalarında geçen yıla göre yüzde 100 oranında bir artış olduğunu dile getiren Öncel, "Bayram iç turizmi hareketlendirdiği için markalarımızın bayram cirolarının da yüksek olacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.



12 MİLYAR LİRAYI GÖRÜRÜZ

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç ise, geçen yıl pazara çıkan kurbanlıkların yüzde 95'inin kesildiğini belirtti ve kalanın da Et ve Süt Kurumu tarafından alındığını söyledi. Tunç, "Geçen yıl 10 milyar liranın üzerinde satış yapıldı. Bu yıl da 12 milyar liralık satış öngörüyoruz" dedi.

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