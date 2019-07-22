Akdeniz’de üç kuyuda çalışıyoruz

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Türkiye, Doğu Akdeniz'deki egemenlik hakları konusunda AB ülkelerinden gelen 'yaptırım' tehdidine rağmen kararlı duruşunu sürdürürken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, arama ve sondaj çalışmalarını yapan Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin kiraya verilmesi ya da araştırmalardan elde edilen bilgilerin MTA dışında bir kurum ya da kuruluş tarafından kullanılmasının söz konusu olmadığını söyledi. Dönmez, Akdeniz'de yer alan Alanya-1, Kuzey Erdemli-1 ve Kuzupınarı-1 kuyusundaki faaliyetlerin planlandığı şekilde tamamlandığını ve sonuçları değerlendirme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.Oruç Reis'in işletilmesi, sevk ve idaresinin MTA tarafından yapıldığını hatırlatan Bakan Dönmez, sadece iaşe, barınma, temizlik, bakım/onarım, gemiye intikal gibi yardımcı hizmet faaliyetleri için hizmet alımı yapıldığını söyledi. Barbaros Hayreddin Paşa Gemisi'nin 2013'te temin edildiğini, Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin ise yerli bir tersanede yapımı tamamlanarak 2017'de hizmete alındığını hatırlatan Bakan Dönmez, Oruç Reis'in kiraya verilmesi ve araştırmalardan elde edilen bilgilerin MTA dışında bir kurum ya da kuruluş tarafından kullanılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.Sismik ve diğer operasyonlarda toplam 54 personelin görev yaptığını belirten Dönmez, Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin faaliyetleri ile alakalı herhangi bir yurtdışı şirket kurulması çalışması bulunmadığını da bildirdi. Dönmez, ayrıca MTA tarafından Sudan ve Özbekistan'da arama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğünü ve bunların dışındaki ülkelerle de işbirliği olanaklarının tespiti için çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.