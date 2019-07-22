Otomobil üretimini artıracak büyük hamle

BUGÜN NELER OLDU

Yerliotomobilin 2021 yılında yollarda olması beklenirken, hükümet yüksek teknolojiye dayalı marka araç üretimini teşvik için destek programı hazırladı. Program kapsamında Türkiye 20 dev adıma sahne olacak. Buna göre otomotiv sanayinin yoğunlaştığı 8 kentte otomotiv endüstri meslek lisesi ve meslek yüksekokulları kurulacak. Otomotiv sektörüne özel endüstriyel bulut platformu oluşturulacak, elektrikli otomobil için batarya yatırımı desteklenecek, bu alanda üstün donanımlı işgücü yetiştirilecek. Yeni nesil araçlara uygun altyapı oluşturulacak, yerli elektrikli otobüs için özel teşvik edilecek, otonom araçlar geliştirilecek.Teknolojik gelişim, pazarlama, markalaşma gibi konulardaki araştırmalara yönelik bir destek programı uygulanacak. Ayrıca Otomotiv sanayiinin rekabet gücünü korumak için küresel gelişmeler, yeni teknolojiler ve değişen müşteri beklentileri dikkate alınarak yeni adımlar atılacak. Bu kapsamda çevre teknolojileri, bağlantılı ve otonom araçlar, akıllı hareketlik gibi kritik teknolojiler geliştirilecek. Alternatif güç sistemli araçlara yönelik etkin bir altyapı kurulmasına ilişkin araştırma yapılacak. Yurt dışı pazar ve ihracat imkânları geliştirilecek. Otomotiv sanayiinin ağırlıklı ihracat pazarlarına yönelik risklerin azaltılması için yeni pazarlara ve yurt dışında yatırıma yönelik araştırmalar yapılacak. Yerli marka otomobil projesine yönelik teşvik mekanizması geliştirilerek proje tamamlanacak. Sektörün kümelenme destek programından faydalanması için tanıtım faaliyetleri geliştirilecek. Bu kapsamda daha yüksek seviyede destekler sağlanacak.