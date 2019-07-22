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haberi: bugün ne kadar oldu? fiyatları 22 Temmuz Pazartesi 2019

ile ilgili yaşanan gelişmeleri vatandaşlar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Ülkemizde döviz kurlarının aksine daha çok tercih edilen bir yatırım ve hediye aracı olan altının iniş ve çıkış grafiği de doğrudan döviz kurlarında yaşanan anlık değişimlerden etkileniyor. Özellikle düğün sezonunda olmamızdan kaynaklı olarak bu dönemde ‘Altın fiyatları bugün ne kadar’ sorusu en çok aratılanlar arasında yer alıyor. Sabah.com.tr olarak gram, tam, yarım, cumhuriyet, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar sorusunun yanıtını hazırladık…

Giriş Tarihi: 22.7.2019 08:16 Güncelleme Tarihi: 22.7.2019 08:17
Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram tam ve çeyrek altın fiyatları 22 Temmuz Pazartesi 2019

Ülkemizde en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altın, yaz aylarında bireyler tarafından daha çok rağbet görüyor. Bunun başlıca sebebi ise döviz kurlarının aksine hediyeleşme maksatlı kullanılabilmesi oluyor. Özellikle yaz aylarında düğün, nişan gibi aktivitelerin sıklaşması altının takı olarak kullanılmasına neden oluyor. Bu sebepten dolayı bireyler her gün ' bugün ne kadar' sorusuna yanıt arıyorlar. İşte gram, tam, yarım, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM TAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 22 TEMMUZ

Altın fiyatları konusunda tüm son dakika gelişmelerini bu başlık altından takip edebilir konuyla ilgili değişimleri anbean görebilirsiniz…

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Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram tam ve çeyrek altın fiyatları 22 Temmuz Pazartesi 2019
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