Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram tam ve çeyrek altın fiyatları 22 Temmuz Pazartesi 2019

Ülkemizde en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altın, yaz aylarında bireyler tarafından daha çok rağbet görüyor. Bunun başlıca sebebi ise döviz kurlarının aksine hediyeleşme maksatlı kullanılabilmesi oluyor. Özellikle yaz aylarında düğün, nişan gibi aktivitelerin sıklaşması altının takı olarak kullanılmasına neden oluyor. Bu sebepten dolayı bireyler her gün 'altın fiyatları bugün ne kadar' sorusuna yanıt arıyorlar. İşte son dakika gram, tam, yarım, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM TAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 22 TEMMUZ

Altın fiyatları konusunda tüm son dakika gelişmelerini bu başlık altından takip edebilir konuyla ilgili değişimleri anbean görebilirsiniz…