Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram tam ve çeyrek altın fiyatları burada 23 Temmuz Salı

Son dakika haberi: bugün ne kadar? fiyatları burada 23 Temmuz Salı

ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kurlarında yaşanan anlık değişimlerden doğrudan etkilenen altın, dengesiz bir grafik sürdürüyordu. Ancak son zamanlarda duraksayan piyasa da altın fiyatları da sabit bir şekilde ilerliyor. Peki, düğün, kına gibi organizasyonlarda takı olarak da kullanılan altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 23 Temmuz

Giriş Tarihi: 23.7.2019 06:50
Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram tam ve çeyrek altın fiyatları burada 23 Temmuz Salı

Altın fiyatlarındaki son durum ve anbean değişimleri son dakika takip etmek ve gözlemlemek isteyen bireyler arama motoru üzerinden ' bugün ne kadar' tarzı aratmalarda bulunuyorlar. Ülkemizde döviz kurlarının aksine daha çok tercih edilen bir yatırım ve hediyeleşme aracı olan altın, döviz kurlarında yaşanan anlık değişimlerden de doğrudan etkileniyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Sabah.com.tr olarak gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları anbean değişimleri sizler için hazırladık…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM TAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 23 TEMMUZ

Altın fiyatları ile ilgili anlık değişimleri ve son dakika gelişmelerini bu başlık altından takip edebilirsiniz…

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram tam ve çeyrek altın fiyatları burada 23 Temmuz Salı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN