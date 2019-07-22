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haberi: bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli Kurban bayramı ikramiyeleri hesaplara yatma tarihi…

Türkiye’de 12 milyonun üzerinde birey, Kurban Bayramı’nda alacakları bin liralık ikramiyeyi beklemeye koyuldular. 2018 yılı itibariyle yasalaşan ve bu tarihten itibaren her yıl 2 dini bayram öncesi emeklilere bin liralık ikramiye verilmesi kararlaştırılmıştı. Ramazan bayramı öncesi ikramiyeyi ceplerine koyan bireyler, gözlerini önümüzdeki Kurban Bayramı’na çevirdiler. Peki, Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatma tarihi ve konuyla ilgili tüm gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 23.7.2019 07:03
Son dakika haberi: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli Kurban bayramı ikramiyeleri hesaplara yatma tarihi…

bayram ikramiyeleri ile ilgili haberleri bireyler tarafından yakından takip ediliyor. Müslüman alemi için çok önemli iki bayram olan Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emeklilere verilecek ikramiyelerin ilk Ramazan bayramında verilmişti. Şimdi ise kurban ibadetini de yerine getireceğimiz Kurban bayramı öncesi hesaplara yatacak olan bin liralık ikramiyenin detayları emekliler tarafından araştırılıyor. Ancak bu konuyla ilgili akıllara takılan bir konu da bu ikramiyelerin hangi tarihte yatacağı sorusu oldu. ne zaman yatacak? İşte yanıtı…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? TARİH BELLİ Mİ?

Emeklilere verilecek ikramiyelerle ilgili tüm detaylara bu başlık altından ulaşabilirsiniz…

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Son dakika haberi: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli Kurban bayramı ikramiyeleri hesaplara yatma tarihi…
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