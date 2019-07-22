Son dakika haberi: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli Kurban bayramı ikramiyeleri hesaplara yatma tarihi…

Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili son dakika haberleri bireyler tarafından yakından takip ediliyor. Müslüman alemi için çok önemli iki bayram olan Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emeklilere verilecek ikramiyelerin ilk Ramazan bayramında verilmişti. Şimdi ise kurban ibadetini de yerine getireceğimiz Kurban bayramı öncesi hesaplara yatacak olan bin liralık ikramiyenin detayları emekliler tarafından araştırılıyor. Ancak bu konuyla ilgili akıllara takılan bir konu da bu ikramiyelerin hangi tarihte yatacağı sorusu oldu. Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte yanıtı…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? TARİH BELLİ Mİ?

Emeklilere verilecek ikramiyelerle ilgili tüm detaylara bu başlık altından ulaşabilirsiniz…