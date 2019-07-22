Tıcarı araç pazarında dördüncülüğe yükseldı

BUGÜN NELER OLDU

Hafıfticari araç operasyonunu Peugeot Profesyonel adı altında yürüttüklerini hatırlatan İbrahim Anaç, şöyle devam etti: "Peugeot Profesyonel 2018'in ilk yarısında yüzde 2.8 olan pazar payını 2019'un aynı dönemimde 3.5 puan artırarak yüzde 6.3 çıkarttı. Bu başarısıyla hafif ticari araç pazarında üç basamak atlayarak dördüncü sıraya yerleşti. Partner Tepee ve Rifter modelinin satışa sunulmasıyla Peugeot Türkiye, Kombi Van pazar payını yüzde 3.3'den yüzde 10.5'e çıkardı. Böylece sınıfında üçüncü oldu."