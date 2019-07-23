1.5 milyar $’lık fuara bakanlık desteği

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Dünyanın dört bir tarafından doğrudan satın almacıları ağırlayacak olan ZUCHEX 2019, Ticaret Bakanlığı desteğinden yararlanan sayılı fuarlar arasına girdi.Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Tarsus Turkey Genel Müdürü ve Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Zekeriya Aytemur, bu yıl ev ve mutfak eşyaları sektörünün dış ticaretine 1.5 milyar dolarlık doğrudan katkı yapması beklenen ZUCHEX'in sahip olduğu uluslararası statüsüyle, Türkiye'nin ihracatında önemli bir katma değer yaratacağını söyledi. Aytemur, Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün 5.5 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmasında Zuchex'in önemli bir basamak olduğunu vurguladı.