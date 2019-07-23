İtalya ile ticaret hacmini artırmak için çalışma başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Giovanni Tria ile bir araya geldi. İki bakan, önce baş başa ardından heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.Toplantılarda, iki ülke arasında finans sektörü başta olmak üzere tüm alanlarda ekonomik işbirliği kapsamlı olarak ele alındı. İki bakan ticaret hacmini artırmak için atılabilecek adımları ve özel sektörün işbirliği yapabileceği potansiyel alanları görüştü. Özellikle ticaret hacmini hızlı bir şekilde arzu edilen seviyeye çıkarmak için çalışma başlatılması konusunda mutabık kalınırken, bu alanda çalışacak ekipler belirlendi. İtalyan bakan, Albayrak'ı ülkesine davet ederken, Bakan Albayrak da bu yıl Roma'ya gideceğini kaydetti.