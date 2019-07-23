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ile ilgili gelişmesi! 24 Temmuz gram tam ve çeyrek ?

ile ilgili gelişmeleri bireyler tarafından sıklıkla aratılmaya devam ediliyor. Döviz kurlarında yaşanan değişimlerden doğrudan etkilenen altın, ülkemizde de en çok tercih edilen yatırım ve hediyeleşme araçlarının başında geliyor. Yine düğün sezonlarında da takı maksatlı kullanılan altın bugün ne kadar oldu? 24 Temmuz gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları burada!

Giriş Tarihi: 24.7.2019 08:23 Güncelleme Tarihi: 24.7.2019 08:23
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! 24 Temmuz gram tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ile ilgili yaşanan gelişmelerini bu başlık altından takip edebilir anbean güncel değişiklikleri gözlemleyebilirsiniz. Özellikle ülkemizde dolar ve Euro'nun aksine daha çok tercih edilen bir yatırım ve hediyeleşme aracı olan altın, döviz kurlarında yaşanan değişimlerden de doğrudan etkileniyor. Genellikle ülkemizde yaz aylarında düğünlerin artması ise gelin ve damada takı olarak takılan altının rakamsal değişikliklerinin vatandaşlar tarafından merak konusu olmasına neden oluyor. Peki, oldu? 24 Temmuz Çarşamba gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları burada!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM TAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 24 TEMMUZ

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Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! 24 Temmuz gram tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
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