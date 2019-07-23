Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! 24 Temmuz gram tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili yaşanan son dakika gelişmelerini bu başlık altından takip edebilir anbean güncel değişiklikleri gözlemleyebilirsiniz. Özellikle ülkemizde dolar ve Euro'nun aksine daha çok tercih edilen bir yatırım ve hediyeleşme aracı olan altın, döviz kurlarında yaşanan değişimlerden de doğrudan etkileniyor. Genellikle ülkemizde yaz aylarında düğünlerin artması ise gelin ve damada takı olarak takılan altının rakamsal değişikliklerinin vatandaşlar tarafından merak konusu olmasına neden oluyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Temmuz Çarşamba gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları burada!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM TAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 24 TEMMUZ