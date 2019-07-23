Teknolojide 24 bin yeni buluş

Teknolojinin hızlı gelişimine paralel olarak bu alandaki patent başvuruları da hızlı bir artış gösteriyor. Destek Patent'in son beş yıllık sektör verilerini değerlendirdiği analize göre, 2014-2018 yılları arasında teknoloji alanında yapılan yerli-yabancı patent başvuru sayısı yaklaşık 24 bini buldu. Peki bu sayı Türkiye için ne ifade ediyor? Yenilikçi teknolojiler çok hızlı bir şekilde gelişip, çağın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederken; ticari olarak korunmaya da ihtiyaç duyuyor. Çünkü, yeni projelerin patentlerinin alınıyor olması, firmaların dünya ölçeğinde güçlü bir şekilde rekabet edebilmesini sağlıyor. Destek Patent'in 2014-2018 yıllarını kapsayan veri analizi, Türkiye'de son 5 yılda teknoloji alanına yönelik yerli, yabancı toplam 23 bin 686 adet patent başvurusu yapıldığını gösteriyor. Elektriksel İletişim Tekniği ana başlığı altında toplanan hizmet sınıfları; resimsel iletişim, kablosuz haberleşme ağları, sayısal bilgi iletimi, işlemler-yöntemler ve hat konektörlerinden oluşuyor. Teknoloji başvurularında ilk sıra "Resimsel İletişim" alanının Destek Patent'in değerlendirmesine göre, 2014-2018 yılları arasında resimsel iletişim teknolojileri (televizyon gibi) ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada kablosuz haberleşme ağları, üçüncü sırada sayısal bilgi iletimi (telekomünikasyon gibi) teknolojisi bulunuyor. İşlemler ya da yöntemler (kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren pil teknolojisi gibi) dördüncü sırada, hat konektörleri ise beşinci sırasında yer alıyor.



YÜZDE 38'İ YERLİ FİRMA

Yapılan analize göre, son 5 yılda Türkiye'deki patent başvurularının yüzde 68'ini yabancı firmalar, yüzde 38'ini ise yerli firmalar oluşturuyor. Yerli ve yabancı firmalar tarafından yapılan toplam patent başvuru sayısı ise yaklaşık 30 bin seviyesinde. Türk firmalarının yurtdışı patent başvurularındaki ilk tercihi ise Avrupa Birliği ülkeleri.



MESLEKİ EĞİTİM ARTMALI

Türkiye'deki patent kültürünün gelişmesi için, bu konuda iklimin değişmesi gerektiğini belirten Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, "Üniversitelerin mühendislik fakültelerine patent derslerinin konulması gerekiyor. Ayrıca ülkemizde, üniversitelerde kurulan Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO) faaliyetlerinin yakın takibi ve özellikle yüksek teknoloji alanında çalışmaların yapılması çok önemli" dedi.

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