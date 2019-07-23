‘Türkiye dijital dönüşümde öncü’

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Dünyanın 50 ülkesinde 18 bin çalışanı bulunan, 40 binden fazla müşteriye hizmet sunan global yazılım devi Micro Focus'un Türkiye'ye ilişkin planları 27 ve 28 Haziran tarihlerinde gerçekleşen Micro Focus CEO'su Stephen Murdoch ziyareti sırasında netlik kazandı.Türkiye'ye iki günlük ziyaret düzenleyerek yazılım alanında bölgesel ihtiyaç ve beklentileri iş dünyasının liderleriyle masaya yatıran Murdoch, ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir görüşme gerçekleştirdi. Murdoch yaptığı görüşmelerde dijital dönüşüm başlığı altında çok büyük potansiyele sahip olan Türkiye'nin bu alanda bölgesel liderliğe oynadığını vurguladı.Genç ve teknolojiye yatkın nüfusun iş dünyasına dahil olmasıyla birlikte Türkiye'de şirketlerin IT kadrolarının daha da güçlendiğini kaydeden Micro Focus CEO'su Stephen Murdoch, "Türkiye'de iş yapan şirketlerin sürekli bir inovasyon arayışı ve Ar-Ge vizyonu çizdiğini görüyoruz. Bu da hem bölgesel hem global anlamda Türkiye'yi yatırım yapmak için ideal bir pazar haline getiriyor. Türk iş insanlarında gözlemlediğimiz bu motivasyon, Micro Focus'un bölgesel hedeflerinde Türkiye'nin önemli bir aktöre dönüşmesini sağladı" diye konuştu.Murdoch, "Dijital dönüşümün sonuçları çok hızlı ve etkili biçimde gözlenebiliyor. Fakat bu dönüşümün kendisini aynı hızda yapmak, koşullar olgunlaşmadığı takdirde hataya davetiye çıkarıyor" hatırlatmasını yaptı. Murdoch, "Örneğin pek çok şirkette tam dijital bir yapıyı bir anda kurmak mümkün değil. Bu süreç uzun soluklu bir maraton" dedi.