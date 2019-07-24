İhracatçıya alacak sigortası can simidi

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Eximbanktarafından geliştirilen ve ihracatçıların yurtdışı satışlarından doğan alacaklarının tahsilatını kolaylaştırmak için alacakların ticari ve politik risklere karşı sigorta kapsamına alınmasını sağlayan Kısa Vadeli Alacak Sigortası Sistemi yaygınlaşıyor. Kuveyt Türk, sisteme entegre olan ilk katılım bankası oldu. Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, "Açık hesap nedeniyle teminat üretemeyen ve bu nedenle finansmana ulaşmakta zorluk çeken ihracatçılarımızın da bundan böyle yanındayız" dedi.İhracatçıların desteklenmesine büyük önem verdiklerini belirten Uyan, "Türkiye'nin 2018'deki yıllık ihracatı 168 milyar doları aştı. Bu tutarın yüzde 68'ini açık hesap olarak da bilinen mal mukabili ihracat oluşturuyor. Teminat üretemediklerinden dolayı açık hesap çalışan ihracatçılarımızın finansmana erişimleri güçleşiyor. Eximbank, bu durumda olan ihracatçılarımıza Kısa Vadeli Alacak Sigortası'yla bir çözüm sunuyor. Eximbank, ihracatçıların yurtdışı satışlarından doğan alacaklarının tahsilatını kolaylaştırmak amacıyla alacakları ticari ve politik risklere karşı sigortalıyor. Bankalar da bu sigorta poliçesini teminat olarak kabul ediyor ve ihracatçılarımıza finansman sağlıyor. Biz de bu sisteme dâhil olan ilk katılım bankası olarak bundan böyle mal mukabili ihracat yapan tüm ihracatçılarımızın da yanındayız" şeklinde konuştu.Ocak ayında açıkladıkları İhracat Destek Paketi ile ihracatçılara katkı finansman desteği verdiklerini hatırlatan Ufuk Uyan, "İhracatçılarımıza 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli döviz finansmanı imkânı sunuyoruz. İhracatçılarımız yoğun ilgi gösterdiği ve 500 milyon dolarlık hacme ulaşan kampanyamızın ikinci etabını bir süre önce başlattık. 1 Ekim 2019 tarihine kadar sürecek ikinci dönemde kâr oranlarımızı da indirdik. İhracatçılarımıza daha fazla destek olmak amacıyla euroda aylık yüzde 0.26, dolarda ise aylık yüzde 0.35'ten başlayan kâr oranlarıyla finansman desteği sağlayabiliyoruz. Kısa Vadeli Alacak Sigortası ile de ihracatçılarımıza bu alanda sağladığımız desteği artırarak sürdüreceğiz" dedi.