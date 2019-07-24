Son dakika haberi Altin fiyatları bugüne ne kadar? Gram tam ve çeyrek altın fiyatları 25 Temmmuz

Altın fiyatları bugün ne kadar? Sorusu gün içinde arama motoru üzerinden en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Döviz kurlarında yaşanan değişimlerden doğrudan etkilenen altın, ülkemizde de en çok tercih edilen yatırım ve hediyeleşme araçlarının başında geliyor. 25 Temmuz gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları burada!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM TAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 25 TEMMUZ

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın fiyatları da vatandaşlar tarafından ilgiyle araştırılıyor. Yarım altın düğünlerde gelin ve damadın aile fertleri, akrabaları, yakınları tarafından armağan edilir fakat genelde yatırım olarak nitelendirilir. Yarım altın bu sabah saatlerinde 830,79 TL'den alınırken 852,30 TL'den satılmaktadır.

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Tam altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 6 Aralık Perşembe günü tam altın 1.666,79 TL'den alınırken 1.699,39 TL'den satılıyor. Tam altın genelde kolay kolay bozdurulmaz birikim amacıyla satın alınır.

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ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ülkemizde en çok tercih edilen altın çeşitleri arasında çeyrek altın yer alır. Çeyrek altın düğünlerde, nişanlarda, törenlerde bir numaralı armağan aracıdır. Aynı şekilde evlerde biriktirilen yastık altı altınlarının çoğu da çeyrek altındır. Çeyrek altın bugün 416,70 TL'den TL'den alınırken 426,15 TL'den satılmaktadır.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Ülkemizde çeyrek altından sonra en çok tercih edilen altın türü gram altındır. Gram bugün, 261,37 liradan alınırken, 261,41 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasında benzerlikler vardır fakat Cumhuriyet altını hem daha pahalı hem daha ağır olduğundan kolay kolay bozdurulmaz. Cumhuriyet altını uzun vadeli birikim aracıdır. Bugün Cumhuriyet altını 1.705,00 TL'den alınırken 1.730,00 TL'den satılmaktadır.