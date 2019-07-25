Koru Sigorta mükemmellik yolculuğuna başladı

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KoruSigorta, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından yürütülen Ulusal Kalite Hareketi'ne (UKH) katılarak dünyada sürdürülebilir başarıyı sağlamak için geliştirilen modeller arasında en etkini olan EFQM'in "mükemmellik modeli"ni uygulamaya başladı. Böylece Koru Sigorta, 21 yıldır performans iyileştirme stratejisi olarak EFQM mükemmellik modelini esas alan bu programa, Türk sigorta sektöründen katılan ilk sigorta şirketi oldu. Koru Sigorta Genel Müdürü Soner Şahin, "Mükemmellik modelinin uygulanması hem yöneticilerin hem de çalışanların kararlılığını ve tam anlamıyla katılımını gerektiren uzun ve zorlu bir süreçtir. Koru Sigorta olarak bu sürece mükemmelliğin temel kavramlarını benimseme ve hayata geçirme konusunda kararlılığımızı ilan ederek başlamış bulunmaktayız. Amacımız çalışma arkadaşlarımız, acentelerimiz, reasürörlerimiz ve tedarikçilerimizle birlikte, müşterilerimiz, hissedarlarımız ve toplumun beklentilerini karşılayan, hatta bu beklentileri aşan stratejiler geliştirmek" dedi.