Kumpas davası bankayı vuramadı

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FetullahçıTerör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminden bu yana hedef tahtasına oturttuğu Halkbank, son 10 yılda kredilerde bankacılık sektörünün iki katından fazla büyüyerek, Türkiye ekonomisinin de itici gücü haline geldi. Banka bir yandan kredi kanalıyla başta KOBİ'ler olmak üzere üreticiyi desteklerken, sağlanan büyüme ile bankacılık sektöründe de aktif liginde 7'nci sıradan 3'ncülüğe yükseldi.Bankanın hedef tahtasına oturtulduğu 17-25 Aralık girişimi öncesindeki 5 yıllık dönemde aktif büyümesi yüzde 169, kredi büyümesi yüzde 226, mevduat büyümesi ise yüzde 150 olmuştu. Aynı dönemde sektör aktifte yüzde 131, kredide yüzde 177, mevduatta ise yüzde 117 büyümüştü. Hakan Atilla'nın tutuklandığı ve yaptırım sopasının sürekli gösterildiği Mart 2017'den bu yana da bankanın aktif büyümesi yüzde 65, kredi büyümesi yüzde 100, mevduat büyümesi yüzde 80 oldu. Aynı dönemde sektörün aktifleri yüzde 43, kredi hacmi yüzde 50, mevduatı ise yüzde 43 büyüdü. Banka bu yılın ilk çeyreği sonunda 407 milyar TL ile aktif büyüklüğünde üçüncü en büyük haline geldi. Banka personel ve şubeleşmede sektörün iki katından fazla büyüdü.