Polisan’ın 50 milyon euroluk yatırımına sertifika geldi

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POLİSANKansai Boya'nın, 50 milyon euroluk yatırım ile Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesinde kurduğu yeni boya üretim ve depolama tesisi, dünyanın en önemli çevresel sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği ödülü olan LEED GOLD sertifikası aldı. Polisan Kansai Boya, Türkiye'de boya üretimi alanında bu sertifikaya lâyık görülen ilk tesis unvanının da sahibi oldu. Polisan Kansai Boya'nın yeni üretim tesisleri, çevreci özelliğini LEED (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) GOLD sertifikası ile belgeledi. Tesis, enerji verimliliği, ekolojik ürün kullanımı ve doğal yaşamın korunması çerçevesinde tasarlanmasıyla, Türkiye'de boya üretimi alanında bu sertifikaya lâyık görülen ilk tesis unvanının da sahibi oldu. LEED sertifikası, ABD Yeşil Bina Konseyi U.S. GBCI (U.S. Green Building Certification İnstitute) tarafından geliştirilen, dünyada bilinirliği en yüksek yeşil bina sertifikasyonu olarak kabul ediliyor.