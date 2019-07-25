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4.2 puan düşüşle 98.3'e indi

(), Temmuz ayında bir önceki aya göre 4.2 puan azalarak 98.3 düzeyine indi.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2019 10:06
Reel kesim güven endeksi 4.2 puan düşüşle 98.3'e indi

Reel kesim güven endeksi (RKGE), Temmuz ayında bir önceki aya göre 4.2 puan azalarak 98.3 düzeyine indi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, sabit sermaye yatırım harcaması ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir" denildi.

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Reel kesim güven endeksi 4.2 puan düşüşle 98.3'e indi
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