Sigorta ile seyahatlerde endişeye yer yok

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de yapılan seyahatlerde ortalama geceleme sayısının azaldığını ancak yapılan harcamaların yükseldiğini ifade eden Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan; tatil günlerinin halkımız için artık daha değerli olduğunu, sigorta ile bu günlerin güvence altına alınabileceğini söyledi. Her yıl gezi ve tatiller için yapılan harcamaların artıyor olması Türk halkı için seyahatlerin vazgeçilmez olduğunu gösteriyor. Seyahat sigortaları ise keyifli yaz tatillerinde duyulabilecek endişeyi minimum seviyeye indirmek için hesaplı ve kolay bir çözüm sunuyor. Ülkemizde seyahat için yapılan harcamaların son yıllarda devamlı olarak artış gösterdiğini ifade eden Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, Türkiye'deki seyahat alışkanlıklarının değişimi ve sigortanın değeri hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Ülkemizdeki aile ve bireylerin yıl içinde yaptığı harcamalar içerisinde seyahat planları önemli bir kalem konumunda. Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği "Hanehalkı Yurt İçi Turizm Araştırması", yurt içinde yapılan seyahat harcamalarının bir önceki yıla göre %14 civarında arttığını gösteriyor. Buna karşın, seyahatlerdeki ortalama geceleme sayısının önceki yıla göre %4.7 oranında azaldığını görüyoruz; yani tatillerimizin her günü artık daha değerli. Bu durumda, yurt içinde ya da yurt dışında karşılaşılabilecek risklere karşı uygun fiyatlara yaptırılacak seyahat sigortası daha da anlamlı bir hâl alıyor."Sektördeki en kapsamlı seyahat sağlık ürünlerinden olan Ray Sigorta Tripplus Seyahat Sigortası, kişiyi hem yurt içinde hem de yurt dışında ani ortaya çıkabilecek sağlık risklerine ve yaşanabilecek yaralanmalara karşı koruma altına almanın yanı sıra vizenin reddinden rötara kadar pek çok riski teminat altına alan alternatifleri barındırıyor.