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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü izin verdi! 30 gün boyunca...

'nin belli bölgeleri dışında yapılmayan balon uçuşuna Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 'in Dara bölgesinde yapılmasına izin verdi.

Giriş Tarihi: 25.7.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 25.7.2019 11:21
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü izin verdi! 30 gün boyunca...

Kapadokya, Pamukkale, İhsaniye ve Ihlara'dan sonra doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden birisi olan, kaya içine oyulan yapılardan oluşan Mardin'in Dara bölgesinde de balon uçuşlarına başlanıyor.

Hurriyet.com.tr'nin haberine göre, Türkiye turizmine büyük katkı sağlayacağı düşünülen bu faaliyet için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce yapılan bir dizi çalışma ve koordinasyon sonrasında Mardin İli Dara bölgesi için 30 günlük test uçuşlarının yapılmasına izin verildi.

Geçici ithal edilen araçlara ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü izin verdi! 30 gün boyunca...
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