Dolar ne kadar, kaç TL? Merkez Bankası'ndan son dakika faiz indirimi kararı bekleniyor!

Piyasalar, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) alacağı faiz kararlarına odaklandı. Döviz kurları açısından oldukça önem arz eden iki toplantı öncesinde gerek euro gerekse doları fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nda faiz indirimi yaşanacağına kesin gözü ile bakılırken, bu doğrultuda dolar kurunun seyri de yakından takip ediliyor. Yatırım başta olmak üzere çeşitli amaçlarla güncel döviz kuruna ulaşmak isteyen vatandaşlar, "Dolar bugün ne kadar ve kaç TL?" sorusu bilgi edinmeye çalışıyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ KARARI ÖNCESİNDE DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

Döviz fiyatları güne yatay bir seyir ile başlarken, Anadolu Ajansı'na konuşan analistler dolar kurunun destek ve direnç noktaları hakkında yorumlarını dile getirdi.

İşte, MB kararı öncesinde dolar kurundaki son dakika hareketliliğine ilişkin detaylar;