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Dolar ne kadar, kaç TL? Merkez Bankası'ndan son dakika faiz indirimi kararı bekleniyor!

Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu'nda alacağı faiz kararı öncesinde dolar kurunda son dakika hareketliliği yaşanırken, güncel durum ise yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, 25 Temmuz 2019 Perşembe günü itibari ile gerek Avrupa Merkez Bankası (ECB) gerekse Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün faiz kararlarını açıklayacak. Analistler Merkez Bankası'nın faiz indirimine kesin gözü ile bakarken, destek noktası hakkında da bilgi verdi. Peki, şu an döviz kurlarındaki son durum ne? Sizler için hazırladığımız haberimizden, MB'nin beklenen faiz indirimi öncesinde gerek euro gerekse dolar kuru hakkında güncel ve son dakika bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 25.7.2019 11:43 Güncelleme Tarihi: 25.7.2019 11:43
Dolar ne kadar, kaç TL? Merkez Bankası'ndan son dakika faiz indirimi kararı bekleniyor!

Piyasalar, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) alacağı faiz kararlarına odaklandı. Döviz kurları açısından oldukça önem arz eden iki toplantı öncesinde gerek euro gerekse doları fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nda faiz indirimi yaşanacağına kesin gözü ile bakılırken, bu doğrultuda dolar kurunun seyri de yakından takip ediliyor. Yatırım başta olmak üzere çeşitli amaçlarla güncel döviz kuruna ulaşmak isteyen vatandaşlar, "Dolar bugün ne kadar ve kaç TL?" sorusu bilgi edinmeye çalışıyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ KARARI ÖNCESİNDE DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

Döviz fiyatları güne yatay bir seyir ile başlarken, Anadolu Ajansı'na konuşan analistler dolar kurunun destek ve direnç noktaları hakkında yorumlarını dile getirdi.

İşte, MB kararı öncesinde dolar kurundaki son dakika hareketliliğine ilişkin detaylar;

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Dolar ne kadar, kaç TL? Merkez Bankası'ndan son dakika faiz indirimi kararı bekleniyor!
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