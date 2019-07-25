Tasarrufun adı BES oldu

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Ülkemizin en önemli tasarruf kalemlerinden biri olan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), büyümesine devam ediyor. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin yayınladığı son rakamlara göre devlet katkısıyla beraber BES fonlarındaki birikim miktarı 100 milyar lira seviyesine dayandı. Toplumun küçük tasarruflarla önemli birikimler yapabileceğini gördüğünü ve bir birikim aracı olarak BES'i kucakladığını ifade eden Halk Emeklilik Genel Müdürü Ömer Faruk Öztürk, "Devletimizin sağladığı %25'lik katkının etkisiyle BES, ülkemizde tasarrufun adı haline gelmiş durumda. Fon büyüklüğünün 100 milyar lira gibi önemli bir kilometre taşını geride bırakması ise halkımızın BES'e gösterdiği teveccühü ortaya koyuyor" diye konuştu. Ekonomilerin üzerinde yükseldiği sütunlardan birinin BES olduğunu sözlerine ekleyen Öztürk, "Bireysel emeklilik tarafındaki ilginin artması finansal sistemi güçlendirmektedir. BES'teki gelişmeler, önümüzdeki yıllarda sosyal güvenlik sistemindeki baskıyı azaltacak ve halkımızın emeklilik yıllarında da refah seviyelerini düşürmeden hayatlarını idame edebilmelerini sağlayacaktır" dedi.Halk Emeklilik olarak en güvenilen BES şirketleri arasında yer aldıklarını dile getiren Öztürk, BES'te ulaşılan rakamlarla ilgili şunları söyledi: "BES fonlarındaki birikim 86 milyar liraya, Devlet katkısının biriktiği fonun büyüklüğü ise 13 milyar liraya ulaştı. Toplam katılımcı sayısı 28 Haziran 2019 itibarıyla 6,8 milyon kişi. Otomatik Katılım'a baktığımızda ise 5 milyon 452 bin çalışan ve 6,4 milyar liralık bir fon büyüklüğünden bahsediyoruz. Biz Halk Emeklilik olarak 561 bin katılımcıya hizmet veriyoruz. Katılımcılarımızın bize emanet ettiği fonların toplam büyüklüğü 4,7 milyar lirayı buluyor." Birikim yapmak isteyen müşteriler için her bütçeye uygun bireysel emeklilik planları tasarladıklarını söyleyen Öztürk, web sitelerinden kolaylıkla ulaşılabilen "Halk Emeklilik BES Derece" uygulaması ile BES'teki potansiyel kazançlarını hesaplamak isteyenlere değerli bir çözüm sunduklarını ifade etti.