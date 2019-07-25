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Telekom’dan internette yüksek hızlı tarifeler

Giriş Tarihi: 25.7.2019
Telekom’dan internette yüksek hızlı tarifeler
Türk Telekom, bireysel kullanıcılarına sunduğu limitsiz sabit internet paketlerini yeniledi. Türk Telekom, 35 Mbps ve üzeri yüksek hızdaki limitsiz paketlerinde ciddi oranlarda indirime giderken, giriş seviyesindeki limitsiz paketlerinin de hızını yükseltti. Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, şunları kaydetti: "24 ay taahhüt karşılığında artık 35, 50 ve 100 Mbps gibi yüksek hızlardaki limitsiz paketlerimizi yüzde 30'lara varan çok daha avantajlı fiyatlarla sunacağız. Giriş paketimizin fiyatını değiştirmeden paket hızını 6 Mbps'den 8 Mbps'ye yükselttik. Böylece girişte artık aynı fiyata daha yüksek hızda limitsiz internet hizmeti sunuyor olacağız."
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Telekom’dan internette yüksek hızlı tarifeler
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