Türkiye, kendi iletişim uydusunu bu roketle fırlatabilecek

İnsanlığın uzayı anlama çabaları, iletişim teknolojileri ve bu yüzden oluşan uzay sektörünün yarattığı fırsatlar mühendislik alanında yetişen nitelikli eleman sayısına olan ihtiyacı gün geçtikçe arttırıyor. Bu bağlamda hem ülke savunma sanayine katkı sağlamak hem de yerli uzay taşıtları yapabilmek adına yola çıkan bir grup mühendislik fakültesi öğrencisi yüzde 80'i yerli olan roket üretti. İstanbul Gedik Üniversitesi mühendislik fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan roket zemin seviyesinden 3 kilometre yüksekliğe çıkabilecek 4 kilogram ağırlığında yükü taşıyabilme kapasitesine sahip. Karbon fiber malzemeden imal edilen roket, hedeflenecek irtifaya çıkabilmesini sağlayacak irtifa hedef sistemi ile de donatıldı. Bunların yanı sıra roket motor yakıtının bitmesi halinde güvenli bir biçimde iniş yapabilmesi için bir paraşüt sisteminde de sahip. Yüksek irtifa roketin yanında alçak irtifa roketini de üreten üniversiteli gençlerin öncelikli hedefi ise bu yıl düzenlenecek Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde düzenlenecek yarışmada birinci olmak.

TEKNOFEST'E HAZIRLANIYORLAR

Roket takımının yaklaşık 2 yıl önce kurulduğunu ve takımda mühendislik fakültesinin farklı bölümlerinden öğrencilerin bulunduğunu ifade eden projenin danışman hocası Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu, "Makine, malzeme, mekatronik, elektrik-elektronik mühendisliğinde okuyan birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar öğrencilerin bulunduğu proje. Öğrenciler bu projede çok büyük bir uyum içinde çalışıyor. Onlar bunu sıfırdan ürettiler yani tamamı kendi üretimleri. Şu anda iki tane prototipimiz hazır. Bir tanesi yüksek irtifa diğeri alçak irtifa olmak üzere Teknofest'te düzenlenecek yarışmaya hazırlanıyoruz" dedi.

YÜZDE 80'İNDEN FAZLASI YERLİ

Projenin takım kaptanı mekatronik mühendisliği dördüncü sınıf öğrencisi Ece Miray Kışla ise, "Roketimizin kuru ağırlığı 28 kilogram. Türkiye'de üretilen karbonfiberden yapıldı, dışarıdan alınmadı. Aynı şekilde kestamitlerimiz var. Birleştirme gövdeleri olarak kullanılıyor. Onlar da Türkiye'de üretildi. Burun konimiz kendi imkânlarımızla tornadan aldığımız malzemelerden yapıldı. Kanatçıklarımız da aynı şekilde kendi imkânlarımızı kullanarak alüminyumdan yapıldı. Yekpare biçimde yapılmasına dikkat ettik. Roketimiz 3 kilometre ve 1.5 kilometre olarak uçuş yapıyor. Alçak irtifada yerden yükseklik 1.5 kilometre, yüksekte ise 3 kilometre… Roketimizin yüzde 80'inden fazlası yerli. Sadece birkaç tane ufak sensör mecburen yurt dışından alındı" ifadelerini kullanarak roket hakkında bilgilendirmede bulundu.

DESTEK BEKLENİYOR

'Haberleşme için uydular bu roketler vasıtası ile yola çıkartılıyor' diyerek sözlerine devam eden Ece Miray Kışla, "Biz henüz kendi uydularımızı kendi roketlerimiz ile çıkartamıyoruz. Bunların ileride TÜRKSAT'ları yollayacağımız roketlere ön ayak olmasını istiyoruz. Önümüzde iki tane yarışma var. Fakat 2020 yılında Amerika'daki Uluslararası Roketçilik Yarışması'na katılması istiyoruz. Roket mühendisliği adına önemli bir yarışma. Türk Bayrağı'nı orada ilk üçte dalgalandırmak istiyoruz. Roketimizi savunma sanayine hazır hale getirebilmek için destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.