Uçak mezarlığına son!

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Ulaştırmave Altyapı Bakanlığı, bazı havalimanlarını uçak mezarlığına çeviren atıl uçaklar hakkında önemli bir karar aldı. Başta Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı olmak üzere, Türkiye'nin çeşitli havalimanlarında altı aydan fazla bekleyen uçakların hurda olarak satılabilmesi için düzenleme yapıldı. Bu durumda olan 21'i yerli, sekizi yabancı olmak üzere 29 uçak belirlenirken, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle bunların satışının önü açıldı.Buna göre, havaalanlarında altı aydan fazla süreyle bekleyen ve ilgili havaalanı işleticisi tarafından tespit edilen hava araçları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne yazılı olarak bildirilecek. Genel Müdürlük, Türk siciline kayıtlı hava araçlarının maliklerine veya işleticilerine, hava aracının bulunduğu havaalanından kaldırılmasını ve bu işlemlerin 30 gün içinde tamamlanması gerektiğini tebliğ edecek. Yabancı bir ülkenin siciline kayıtlı hava araçları için de genel müdürlük tarafından hava aracının siciline kayıtlı olduğu ülke sivil havacılık otoritesine gerekli bildirim yapılacak. Araçların kaldırılması için verilen süre 60 güne kadar uzatılabilecek. Tüm bu işlemler sonucunda kaldırılmayan uçakların hurda olarak hava aracının satışının yapılacağı konusunda ilgili birimlere haber verilecek. Hurdaya ayrılan hava araçları, havaalanı işleticisi tarafından ayrıştırılmaksızın bütün donanımlarıyla birlikte ilan yoluyla satılacak.