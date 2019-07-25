Ülkene hoş geldin

BUGÜN NELER OLDU

15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrasında Türkiye'yi uluslararası arenada yıpratmak için FETÖ'cülerin uydurdukları sahte belgelerle başlatılan karalama operasyonunda tutuklanan Halkbank'ın eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, Türkiye'ye döndü. Türk Hava Yolları'nın TK2 sefer sayılı tarifeli seferiyle dün saat 11.30'da New York'tan İstanbul'a gelen Atilla'ya 9 saat süren yolculuk boyunca Halk Bankası Genel Müdür Danışmanı Levent Nihat Güleç eşlik etti. Atilla, uçağın inişi sonrası VIP salonuna geldi. ABD'deki 28 aylık hapis cezasının ardından Türkiye'ye dönen Atilla'yı İstanbul Havalimanı'nda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ile eşi Burçin, oğlu Burkan, annesi Ayşe, babası Mehmet Işık Atilla ve diğer aile üyeleri karşıladı.Havalimanından ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak "Bugün hayırlı bir gün. Hakan kardeşimiz, sağ salim ülkesine geldi, ailesi ile buluştu. Güzel bir tatil yapacak, dinlenecek. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar konuşuruz ama Hakan Atilla kardeşimizin şahsında, ülkemizin ne kadar güzel, güçlü evlatlar yetiştirdiğine, o evlatları yetiştiren ne güzel anne babaların olduğuna bugün bir kez daha ben şahit oldum. Bu ülkenin bir bireyi olmaktan gurur duydum. Allah hepsinden razı olsun, tüm analarımızdan, babalarımızdan, Hakan kardeşimizden, eşinden ve ailesinden..." dedi. Albayrak, sosyal medya hesabından da "2.5 yıllık haksız tutukluğu sona erdi, adalet yerini buldu. Vakarı ve duruşu ile örnek olan milletimizin kıymetli evladı Atilla ülkesine döndü" açıklaması yaptı.HavalımanındaVIP Salonu'nda Bakan Albayrak ile görüşen Atilla'yı Başkan Recep Tayyip Erdoğan da telefonla aradı. Görüşmede, Erdoğan'ın Atilla'ya 'Hoşgeldin' diyerek geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi. Atilla'nın önümüzdeki günlerde Başkan Erdoğan ile görüşeceği daha sonra da tatile çıkacağı öğrenildi.Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hakan Atilla'nın zor şartlarda bile doğruyu ve doğru olanı savunduğunu belirterek, "Ülkesini, hakkı, hukuku savundu. Kendisine 'hoş geldin' diyoruz. Süreçte bizde ailesine gereken desteği verdik. Amerikan yönetiminden beklentimiz bu davaların artık kapanmasıdır" dedi. Atilla'nın daha önce Türkiye'ye gelebileceğini ancak temyiz davasından vazgeçmek istemediğini anlattı.HakanAtilla'nın ülkeye dönmesi sosyal medyada da gündem oldu. Vatandaşlar Atilla'nın eğilip bükülmeden, dik durduğunu belirterek, kendisini kahraman ilan ettiler.