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Dolar ve Euro bugün ne kadar? Cumartesi canlı alış satış fiyatı burada!

Merkez Bankası tarafından yapılan faiz açıklamasının ardından kurlarında meydana gelen son dakika gelişmeleri vatandaşları dolar ve euro bugün ne kadar? sorusunu arama motorlarında yoğun olarak araştırmaya yöneltti. En güncel bilgilerini sabah.com.tr'den anlık olarak takip edebilirsiniz. Peki Dolar ve Euro bugün ne kadar? İşte Cumartesi canlı alış satış fiyatları...

Giriş Tarihi: 27.7.2019 07:27 Güncelleme Tarihi: 27.7.2019 07:27
Dolar ve Euro bugün ne kadar? 27 Temmuz Cumartesi canlı dolar euro alış satış fiyatı burada!

Günlük döviz fiyatları insanları pek çok açıdan ilgilendiriyor. Yurt dışına çıkacaklar, yatırım yapmak isteyenler ve yabancı menşeli e-ticaret sitelerinde alışveriş yapmak isteyenler tarafından Dolar ve Euro bugün ne kadar? sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. Peki 27 Temmuz dolar ve euro fiyatları ne kadar? İşte son dakika canlı döviz kuru bilgileri...

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar alış fiyatı bugün 5,6656 TL iken satış fiyatı ise şu sıra 5,6691 TL olarak devam ediyor.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro bugün, 6,2882 TL'den alınırken, 6,3392 TL'den satılıyor.

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Dolar ve Euro bugün ne kadar? 27 Temmuz Cumartesi canlı dolar euro alış satış fiyatı burada!
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