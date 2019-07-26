Dolar ve Euro bugün ne kadar? 27 Temmuz Cumartesi canlı dolar euro alış satış fiyatı burada!

Günlük döviz fiyatları insanları pek çok açıdan ilgilendiriyor. Yurt dışına çıkacaklar, yatırım yapmak isteyenler ve yabancı menşeli e-ticaret sitelerinde alışveriş yapmak isteyenler tarafından Dolar ve Euro bugün ne kadar? sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. Peki 27 Temmuz dolar ve euro fiyatları ne kadar? İşte son dakika canlı döviz kuru bilgileri...

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar alış fiyatı bugün 5,6656 TL iken satış fiyatı ise şu sıra 5,6691 TL olarak devam ediyor.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro bugün, 6,2882 TL'den alınırken, 6,3392 TL'den satılıyor.

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