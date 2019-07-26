Elon Musk’a uzayda Türk rakip

Elon Musk'ın uzaya füze gönderen şirketi SpaceX'in eski Aviyonik Başkan Yardımcısı olan Bülent Altan, Almanya'da kurduğu Isar Aerospace şirketiyle Musk'a rakip olmaya hazırlanıyor. Bir dönem Airbus Savunma ve Uzay şirketinin de Dijital Dönüşüm ve Yenilikçilik Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Altan, fırlatma araçlarının ve uzay gemilerinin gelişimini hızlandırmak için kolları sıvadı. Adını Spectrum koyduğu roketi 2021'de fırlatmaya hazırlanan Altan, ticari amaçlar için uzaya roket göndermeyi hedefliyor.



UZAY TİCARETİ 8 KAT ARTACAK

Bank of America ve Merrill Lynch'in raporlarına göre 339 milyar dolar büyüklüğünde olan uzay ticareti sektörünün 2045'e kadar sekiz kat artması bekleniyor.



MALİYETİ DÜŞÜRDÜ

Bülent Altan, Isar Aerospace'in resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Biz uzay ticaretini herkes için uygun fiyatlı yapmak istiyoruz. Bu alana yaptığımız yeni yatırımın maliyeti çok uygun. Bu yatırım aynı zamanda, aynı itme sınıfındaki konvansiyonel motorlardan çok daha iyi olan roket motorlarımızın geliştirilmesini de sağlayacak" dedi.



GENÇ AMA DENEYİMLİ BİR EKİP

Uzay ticaretinin özel girişimcilere açılmasının üstünden uzun süre geçmesine karşın girişimcilerin bu alana yaptığı yatırımların yetersiz kaldığını belirten Altan, "Isar Aerospace'e yaptığımız bu yeni yatırımla bu sektörün ön saflarında yer almak istiyoruz. Genç yaşına rağmen takımımız da oldukça deneyimli. SpaceX'in Avrupa versiyonunu kurabilecek yeteneklerimiz var" diye konuştu. Şirket yatırım fonlarından aldığı desteklerle eleman arayışını hızlandırdı. Her ülkeden eleman arayan şirket, Münih'teki merkezinde çalıştırmak üzere satış müdürü, motor ve itki mühendisi ile teknikerleri, uydu mühendisleri aradığını da duyurdu. Isar Aerospace'in internet sitesindeki yatırımcılar listesinde Bülent Altan'ın dışında Vito Ventures, UVC Capital de bulunuyor. Altan'ın çalışmaları Türk bilim adamlarının da dikkatini çekiyor. Prof. Dr. Fuat İnce, SpaceX'in uzaya füze gönderip geri getirme başarısının ardındaki en büyük payın Türk mühendis Altan'a ait olduğunu yazdı.



SpaceX'te üst görevde çalıştı

Prof. Dr. Fuat İnce'nin verdiği bilgiye göre Altan, Stanford Üniversitesi'nden 2004'te yüksek yaptıktan sonra, SpaceX'te çekirdek kadro olarak işe başladı. Zamanla yükselerek elektronik sistemlerden sorumlu direktör oldu. Aynı zamanda başkan yardımcılığı görevini de yürüttü. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Orhan Altan'ın oğlu olan Bülent Altan, Alman Lisesi'ni bitirdikten sonra Münih Teknik Üniversitesi'nde eğitim aldı. Oradaki mezuniyetini takiben de ABD'ye Stanford Üniversitesi'ne devam ederek yüksek lisans derecesini tamamladı.

BUGÜN NELER OLDU