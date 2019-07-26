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ne kadar oldu? ve küçükbaş kurban fiyat bilgisi burada!

Kurban Bayramı'nın gelmesine az bir zaman kala araştırılmaya başlandı. Kurbanlık hazırlıkları sürerken vatandaşlar ibadetlerini en iyi şekilde yerine getirmek için uğraşıyorlar. Kurban kesme ibadeti; toplumda kardeşlik ve yardımlaşma bağını da güçlendirmektedir. Bu bağlamda ? İşte ve !

Giriş Tarihi: 26.7.2019 16:00
Kurban fiyatları ne kadar oldu? 2019 Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyat bilgisi burada!

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasına az bir zaman kala " ne kadar oldu?" sorusu epeyce araştırılmaya başlandı. Toplumumuzun bir geleneği ve kültürü olan kurban kesmek vatandaşlar arasındaki yardımlaşma ve kardeşlik bağını da güçlendiriyor. Herkesin kendi ekonomisine göre ibadetini yerine getireceği bu bayramda da kurban fiyatları araştırılıyor. Buna göre; büyükbaş ve küçükbaş ?

KURBAN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 2019 BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ KURBAN FİYATLARI

Kurban kesme ibadetinin amacı; alemlerin rabbi olan Cenab-ı Hakk'a yaklaşmayı sağlamak, yine yüce Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla ve onun emirlerine itaat ve bağlılık göstermek için kesilmektedir. Bu sayede kulları Allah'ın huzurunda maddi bir fedakarlık örneği sergileyerek manevi bir bağ kurmaktadır..

Haberimizin devamından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatlarını öğrenebilirsiniz..

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Kurban fiyatları ne kadar oldu? 2019 Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyat bilgisi burada!
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