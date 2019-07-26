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Sabit kur yurtdışı talebini artırdı

Giriş Tarihi: 26.7.2019
Sabit kur yurtdışı talebini artırdı
Jolly Tur Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Figen Erkan, "Hem deniz hem de keşif tatilini bir arada sunduğu için bayramda Ege-Akdeniz kültür turları çok tercih ediliyor. Bunun yanı sıra Karadeniz de gözde destinasyon olmaya devam ediyor. Tatilde yeme-içmeyi ön planda tutanlar içinse Güneydoğu Anadolu vazgeçilmez bir destinasyon" dedi. Kurun stabil hale gelmesiyle yurtdışı turlara olan talebin arttığını anlatan Erkan, Balkanlar, Uzakdoğu, Ukrayna gibi vizesiz destinasyonların öne çıktığını sözlerine ekledi.
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Sabit kur yurtdışı talebini artırdı
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