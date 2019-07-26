BUGÜN NELER OLDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sinop'ta Japonlarla yapılması planlanan nükleer santral projesinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Akkuyu'da Ruslarla, Sinop'ta Japonlarla, üçüncüyü de Çinlilerle çalışıyoruz. Japonlarla devam eder veya etmeyiz ama biz yine Sinop özelinde, yerle alakalı çalışmalarımıza ve buna ilişkin birtakım izinlerin alınmasına devam ediyoruz. Sinop'ta nükleer projeden vazgeçmiş değiliz" dedi.Enerji Bakanı Dönmez bir grup gazeteciyle bir araya gelerek sorularını yanıtladı. Sinop Nükleer Santrali hakkında bir soruyu yanıtlayan Dönmez, "Fizilibite raporları geçen sene bize teslim edilmişti, bunun üzerine Bakanlıktaki arkadaşlarımız, uzman kuruluşlar ve şirketler çalıştılar. Açıkçası ilk etaptaki sonuçlar beklentilerimizden uzak. Ağustosta sonucu açıklayacağız. Eğer beklentilerimizi karşılamazsa karşı taraf da bu anlamda bir adım atmazsa, sonuçlanmış olur. Fakat Japonlarla enerji alanındaki işbirliğimize devam edeceğiz" diye konuştu.Yurtiçi petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri hakkında da bilgi veren Dönmez, "Geçtiğimiz yıl 65-70 civarında sondajımız varken, bu sene hedefimiz Türkiye Petrolleri olarak 135 arama ve üretim kuyusu açmak. Bu rakama bir 30-35 civarında özel sektör sondajlarında gelir" dedi. Birkaç ay önce Diyarbakır'da bir saha keşfi yaptıklarını anımsatan Dönmez, "Orada ilk defa hidrolik çatlatma yöntemiyle üretime başladık. Birkaç hafta içerisinde orada denemelere başlayacağız" dedi. Mini YEKA ihalelerinin son çeyrekte olacağını ifade eden Sönmez, maden sahaları ihalelerine yoğun ilgi olduğunu belirtirek, "Sevindirici olan bu. Bu alana biraz da yeni oyuncuları çekmek istiyoruz. Madende 4 milyar dolar olan ihracatı rahatlıkla ikiye katlayabiliriz" dedi.Türk Akımhakkında bilgi veren Bakan Fatih Dönmez, "Geçtiğimiz yıl deniz bölümünün tamamlandığına dair bir tören düzenledik. Süratle karadaki çalışmalar başladı, hedefimiz yılsonuna kadar Türk Akım-1 ve Türk Akım-2'nin karadaki işlerini bitirmek. Türk Akım-1 doğrudan bizim Türk iletim ağına bağlanmış olacak, yaklaşık 70 kilometrelik bir hat. Türk Akım-2 ise 130- 140 kilometrelik bir hat. Bu hat Bulgaristan tarafına doğru gidiyor. Bu hat Avrupa pazarına dönük bir boru hattı olarak planlandı. Planlandığı gibi gidiyor, hızlı yapıyoruz. İnşallah yıl sonunda bitirmiş olacağız" diye konuştu. İran'a olan yaptırımların tek taraflı olduğunu kaydeden Fatih Dönmez, "Amerika Birleşik Devletleri yakın müttefiklerini bile ikna edemedi. Avrupa Birliği başta olmak üzere bu yaptırımlar şu anda da tek taraflı olarak devam ediyor ve biz de dâhil birçok ülke bu yaptırımların uluslararası hukuka dayanmadığı gerekçesiyle uygun olmadığını söyledik" şeklinde konuştu.Boronlailgili satışların 20 bin tona ulaştığını belirten Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yıl için 25-30 bin ton hedef koymuştuk. Bunun neredeyse yüzde 75'ine ilk 6 ayda ulaşmış olduk. İkinci 6 ayda da bu hedefimizi aşacağız gibi gözüküyor. Muhtemelen kasım ayı gibi yeni ürünler de piyasaya çıkacak. Genel anlamda sıvı temizlik ürünü diyeceğimiz, renkli ve beyaz ayrışımı olan bir ürün hazırlanıyor. Sıvı, yüzey temizleyicisi olacak. Bulaşık için de bir ürün çalışılıyor. Kapasite artışıyla ilgili çalışmalarımız da ayrıca bu talepten dolayı devam ediyor. Toz ve sıvıda renkli ve beyaz ayrımı olmak üzere çamaşırda da yapıyorlar."