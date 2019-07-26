Tatilci bayramı 9 güne çıkardı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala acenteler, oteller, kara ve havayolu şirketlerinde tempo da hızlandı. Turizmci ile sanayici arasında fikir ayrılığına neden olan ve hali hazırda 4.5 gün olarak yapılacak bayram tatilini yerli turist uzattı. Bayram sonrası perşembe ve cuma gününü yıllık izinle tamamlayan tatilciler, 9 günlük bayram hareketliliği yaratacak. Bu kapsamda 9 Ağustos Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı için 10 milyon kişi yollara dökülecek.

İç pazarda çok güçlü bir turizm hareketinin oluşacağı bayram döneminde, yaklaşık 4.5 milyon kişinin yazlıklar ve otellerde konaklamak üzere sahillere akın edeceği öngörülüyor. Ortalama yüzde 20 kapasitesini yerli turiste ayıran oteller, yabancı turistin de etkisiyle 10 günlük bayram döneminde full çekecek. Kalan 5.5 milyon kişinin de memleket ziyareti için gideceğini öngören sektör temsilcileri, konaklama, yeme-içme, ulaşım, alışveriş dahil toplam 10 milyar TL'lik bayram ekonomisinin oluşacağını aktarıyor.







SAHİL YÖRELERİ ÖNE ÇIKTI

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Ramazan Bayramı'nda tatilin 9 güne uzatılmasıyla beklenilen tatil hareketinin yüzde 20 üzerine çıkıldığını ve 12 milyar lirayı aşan bir ekonomik hacim oluştuğunu hatırlatarak, "Eğer tatil uzatılırsa yine benzer bir hareket görürüz" dedi. Bayram için tatil satışlarının 4 gece 5 gün olarak şekillendiğini anlatan Bağlıkaya, "Fakat yıllık izin kullanarak bunu bir haftaya çıkaran tatilciler de var. Acentelerimiz onlar için de paketler sunuyor" diye konuştu. Bayramda sahil yöreleri olan Antalya, Bodrum, Kuşadası, Marmaris ve Çeşme'nin öne çıktığını anlatan Bağlıkaya, Kıbrıs'a da talep artışı olduğunu kaydetti. Otellerin yüzde 80-85 doluluklarda olduğunu anlatan Bağlıkaya, satışların devam ettiğini sözlerine ekledi.



TATİLCİ YER BULMAK İÇİN ACELE ETSİN

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler de, söz konusu dönemde Ege'de 3.5 milyon kişinin tatil yapacağını belirterek, "Bunun 1 milyonu İzmir çevresinde (Çeşme, Foça, Seferihisar, Dikili, Çandarlı), 1-1.5 milyonu Bodrum'da, kalanı da Fethiye ve Marmaris'te olacak" diye konuştu. Otellerde hâlâ yer bulunduğunu anlatan İşler, "Bayramda bütün otellerimizin dolu olacağını öngörüyoruz. Son dakika yer bulma sıkıntısı yaşamak istemeyenler acele etmeli " ifadelerini kullandı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu ise, yaklaşık 1 milyon kişinin Akdeniz sahillerinde tatil yapacağını aktardı. "Bunun büyük bölümü Mersin ve Antalya'daki yazlıklarda olur" diyen Kavaloğlu, Antalya'daki otellerde ise bayram döneminde 200 bine yakın kişinin konaklayacağı bilgisini verdi. Kavaloğlu, şunları anlattı: "Ramazan Bayramı sezonun ilk tatiliydi ve okullar açıktı. Temmuzda da sınavlar vs vardı. O nedenle ağustos en yoğun talebin olduğu ay. Bu durum fiyatları bir miktar artırdı. Hâlâ bazı otellerde yer var ancak tatilci acele etmeli."

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