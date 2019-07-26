Yarım milyarlık konut projesinde yaşam başladı

Akfen İnşaat'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin, Ankara'nın planlı yapılaşmaya sahip yeni konut stokunu içinde bulunduran İncek bölgesinde söz verdiği tarihte tamamladığı Bulvar Loft projesinde yaşam başladı. Mayıs 2019'da daire sahiplerine anahtarları teslim edilirken, aradan geçen 1,5 aylık sürede yaklaşık 200 aile yeni evlerine taşındı.

556 milyon TL'ye mal olan ve 37 dönümlük arazi üzerinde yükselen Bulvar Loft projesinde toplam 6 blokta, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 olmak üzere 16 farklı daire tipi bulunuyor.