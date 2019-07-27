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Kârlılığa değil ülkeye bakıyoruz

Giriş Tarihi: 27.7.2019
VAKIFBANK Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, kamu bankalarının her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu belirterek, "Ülkemizin içinde bulunduğu türbülans bir miktar hasar verdi. Bunları yönetmek için 3 kamu bankası gece-gündüz, bütün sermayesiyle ticaret ve sanayi erbanının yanında oldu" dedi. Vakıfbank'ın geçen yıla oranla kârının yüzde 40 düştüğünü aktaran Üstünsalih, "Biz kârlılığa değil, Türkiye ekonomisine oynuyoruz. Ülke ekonomisinde olumlu gelişmeler başladı. Türkiye kalkınma olarak burnu yukarıya çevirdi" dedi.
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