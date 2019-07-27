Türk Telekom’dan 745 milyon TL net kar

Türk Telekom açıklamasına göre, Türk Telekom'un, 2018'de yakaladığı güçlü büyüme performansını 2019'un ilk yarısında da sürdürdüğü görülürken, 2008'deki halka arzdan bu yana son 11 yılın en iyi ilk yarı büyüme ve Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi (FAVÖK ) değerlerine ulaşıldı.

2019'un ilk altı ayında yüksek faaliyet karlılığı ile öne çıkan Türk Telekom, toplam abone sayısını da yılın ilk yarısında 1 milyon 57 bin artışla 47 milyona yükseltti.

2019'un ilk altı ayında yüzde 15,8 büyüme ile 11,2 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom böylelikle 2008'deki halka arzdan bu yana ilk altı aylık dönemler içerisinde en yüksek gelir artışını gerçekleştirdi. Türk Telekom'un FAVÖK'ü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 5,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Etkin gider yönetimi sayesinde geçen yıla göre 6,9 puanlık iyileşme sağlanan FAVÖK marjı ise yine en yüksek ilk yarı değeri olan yüzde 47,8'e ulaştı. Yılın ilk yarısında satış gelirleri ve FAVÖK'te elde edilen rekor büyüme ve FAVÖK karlılığındaki yüksek artış sonucunda Türk Telekom'un net karı da 745 milyon TL olarak gerçekleşti. Yerli ve milli teknoloji çözümleriyle Türkiye'nin dijital dönüşümüne yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Türk Telekom'un yatırım harcamaları da 2019'un ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 1,6 milyar TL'ye yükseldi.

Yılın ilk yarısında 1 milyon 57 bin net abone kazanımı sağlayan Türk Telekom, toplam abone sayısını 47 milyona taşıdı. Türk Telekom'un toplam internet abone sayısı 213 bin artış ile 11,1 milyonu aşarken mobil abone sayısı ise ilk altı ayda 851 bin artışla 22,4 milyona yükseldi. LTE kullanıcılarının toplam mobil aboneler içindeki payı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41'den yüzde 50'ye yükseldi.

2019 ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Paul Doany, yakaladıkları güçlü ivmeyi 2019'un ilk altı ayında elde ettikleri rekor büyüme ile taçlandırdıklarını belirtti. Sürdürülebilir etkin gider yönetimi ve verimlilik programlarının istikrarlı bir şekilde uygulanması sayesinde gelirleri ile birlikte FAVÖK ve FAVÖK marjını da rekor seviyeye çıkararak 2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk altı aylık değerine ulaştırdıklarını aktaran Doany, doğru strateji, uygulama ve de etkin gider yönetimi sayesinde 2019'un ilk altı ayında 745 milyon TL net kar elde ettiklerini bildirdi.

Doany, "Yılın ilk altı aylık döneminde kaydettiğimiz finansal ve operasyonel sonuçlar, abone artışına odaklanan, operasyonel verimliliği hedefleyen ve müşteri deneyimini önemseyen stratejimizi yüksek enerjimizle birleştirerek başarıyla yürüttüğümüzü ortaya koyuyor. Türkiye'nin ilk entegre telekomünikasyon şirketi olarak, farklı müşteri ihtiyaçlarını hedef alan geniş ürün yelpazemizle en iyi müşteri deneyimine odaklanarak sürdürülebilir büyüme sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.