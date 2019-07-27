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Yapay zekâ nabza giriyor

Giriş Tarihi: 27.7.2019
Tüm sağlık bilgilerini tek bir platformda toplayan ve 12 milyon kullanıcıya ulaşan e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi'nde vatandaşların hayatını kolaylaştıracak uygulamalar devreye giriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vatandaşlarımız laboratuvar tahlilleri, radyoloji görüntüleri, kullandığı reçete ve ilaç, acil durum bilgileri gibi tüm sağlık kayıtlarına cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarından 7 gün 24 saat erişilebiliyor. Sistemde kalp krizi ve vücut kitle endeksi hesaplamalarının yanı sıra aile hekimi değişikliği de yapılabiliyor" dedi.
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Yapay zekâ nabza giriyor
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