11 yılın en iyi büyümesi

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Türk Telekom'un bilançosu açıklandı. Şirket, yılın ilk yarısında 745 milyon TL net kâr elde etti. 2018'de yakaladığı güçlü büyüme performansını 2019'un ilk yarısında da sürdüren şirket, 2008'deki halka arzdan bu yana son 11 yılın en iyi ilk yarı büyüme ve Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi (FAVÖK ) değerlerine ulaştı.İlk yarıda şirketin toplam abone sayısı, 1 milyon 57 bin artışla 47 milyona çıktı. Toplam internet abone sayısı 213 bin artış ile 11.1 milyonu aştı. Mobil abone sayısı ise ilk altı ayda 851 bin artışla 22.4 milyona yükseldi. 2019'un ilk altı ayında yüzde 15.8 büyüme ile 11.2 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom, böylelikle 2008'deki halka arzdan bu yana ilk altı aylık dönemler içerisinde en yüksek gelir artışını gerçekleştirdi. Türk Telekom'un FAVÖK'ü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 5.3 milyar TL olarak gerçekleşti. Etkin gider yönetimi sayesinde geçen yıla göre 6,9 puanlık iyileşme sağlanan FAVÖK marjı ise yine en yüksek ilk yarı değeri olan yüzde 47.8'e ulaştı. Şirketin, yatırım harcamaları da 2019'un ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 1.6 milyar TL'ye yükseldi.Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Paul Doany, yakaladıkları güçlü ivmeyi 2019'un ilk altı ayında elde ettikleri rekor büyüme ile taçlandırdıklarını belirtti. Sürdürülebilir etkin gider yönetimi ve verimlilik programları sayesinde gelirleri ile birlikte FAVÖK ve FAVÖK marjını da rekor seviyeye çıkararak 2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk altı aylık değerine ulaştırdıklarını aktaran Doany, "Ülke ekonomisine yatırıma, büyürken büyütmeye ve Türkiye'yi geleceğe bağlamaya devam edeceğiz" dedi.Şirketindöviz riskini önemli ölçüde azalttığını anlatan Doany, "2018'in ilk yarısında 2.4 milyar dolar olan net açık pozisyonumuz ilk altı ayda 794 milyon dolara düştü. Borçluluk oranımız da dünyadaki benzer diğer büyük telekom operatörlerinden daha düşük seviyede seyrediyor. Türk Telekom'un geçen yılın ilk yarısı 1.93 olan borçluluk oranı (Net Borç/ FAVÖK), 30 Haziran 2019 itibarıyla 1.76 puana inmiş durumda. Yabancı para riskinden ve de borçluluktan bu denli hızlı bir şekilde arınmış güçlü bilanço ile paydaşlarımız için daha öngörülebilir bir net kar akışı sağlayacağız" dedi.