17 yaşındaki yazılımcı Turkcell ile dünyaya açıldı

Diyarbakır'da
bir köyde yaşayan 17
yaşındaki Cengiz Çiftçi,
geliştirdiği uygulama
ile Turkcell'in düzenlediği
"GNÇ Bi'Fikir" isimli
yarışmada Jüri Özel Ödülü'nü
aldı.
Yarışmaya Diyarbakır'dan
katılan Cengiz Çiftçi,
"HiScience" (Merhaba Bilim)
isimlı bir uygulama geliştirdi.
Geliştirdiği uygulama ile
bilim, kültür, sanat meraklılarını
tek platformda buluşturmayı
hedefleyen Çiftçi, "Belli
konular üzerinde tartışabileceğiniz
bir platform bu. Aynı
zamanda harita ile kim nerede,
ne yapıyor bunları
da görebilirsiniz.
Örneğin siz
benimle aynı yazılım
programı ile ilgileniyorsunuz.
Diyelim
ki, Diyarbakır'a geldiniz.
Uygulama benimle aynı programı
çalışan birinin yakınlarıma
geldiğini haber vererek o
kişiyle irtibata geçmemi sağlayacak"
diye konuştu.
Turkcell Pazarlamadan
Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı Ömer Barbaros
Yiş ise dijital dünyada çok
fazla sermayeye ihtiyaç duymadan,
parlak fikirlerle dünyada
ses getirecek işlere imza
atmanın mümkün olduğunu
söyledi. Yiş, şu değerlendirmede
bulundu: "GNÇ Bi'Fikir
yarışmamızın ilk yılında gençlerimizden
2 bin 500 başvuru
aldık. Dijitalleşmeyle birlikte
gençlerimizin içindeki
potansiyeli ortaya çıkarmak
ve onlara fırsat vermek için
düzenlediğimiz yarışmamıza
gençlerimizin bu denli ilgi
göstermesi bizleri fazlasıyla
mutlu etti. Bu gençlerimizden
dereceye girenlere Geleceği
Yazanlar ve Arıkovanı gibi
platformlarımızda yeni projeler
üretmek için fırsatlar sağlayacağız.
Finale kalanlara staj
imkânı sunacağız."