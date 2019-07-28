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17 yaşındaki yazılımcı Turkcell ile dünyaya açıldı

Giriş Tarihi: 28.7.2019
17 yaşındaki yazılımcı Turkcell ile dünyaya açıldı
Diyarbakır'da bir köyde yaşayan 17 yaşındaki Cengiz Çiftçi, geliştirdiği uygulama ile Turkcell'in düzenlediği "GNÇ Bi'Fikir" isimli yarışmada Jüri Özel Ödülü'nü aldı. Yarışmaya Diyarbakır'dan katılan Cengiz Çiftçi, "HiScience" (Merhaba Bilim) isimlı bir uygulama geliştirdi. Geliştirdiği uygulama ile bilim, kültür, sanat meraklılarını tek platformda buluşturmayı hedefleyen Çiftçi, "Belli konular üzerinde tartışabileceğiniz bir platform bu. Aynı zamanda harita ile kim nerede, ne yapıyor bunları da görebilirsiniz. Örneğin siz benimle aynı yazılım programı ile ilgileniyorsunuz. Diyelim ki, Diyarbakır'a geldiniz. Uygulama benimle aynı programı çalışan birinin yakınlarıma geldiğini haber vererek o kişiyle irtibata geçmemi sağlayacak" diye konuştu. Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş ise dijital dünyada çok fazla sermayeye ihtiyaç duymadan, parlak fikirlerle dünyada ses getirecek işlere imza atmanın mümkün olduğunu söyledi. Yiş, şu değerlendirmede bulundu: "GNÇ Bi'Fikir yarışmamızın ilk yılında gençlerimizden 2 bin 500 başvuru aldık. Dijitalleşmeyle birlikte gençlerimizin içindeki potansiyeli ortaya çıkarmak ve onlara fırsat vermek için düzenlediğimiz yarışmamıza gençlerimizin bu denli ilgi göstermesi bizleri fazlasıyla mutlu etti. Bu gençlerimizden dereceye girenlere Geleceği Yazanlar ve Arıkovanı gibi platformlarımızda yeni projeler üretmek için fırsatlar sağlayacağız. Finale kalanlara staj imkânı sunacağız."

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17 yaşındaki yazılımcı Turkcell ile dünyaya açıldı
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