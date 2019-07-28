17 yaşındaki yazılımcı Turkcell ile dünyaya açıldı

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Diyarbakır'dabir köyde yaşayan 17yaşındaki Cengiz Çiftçi,geliştirdiği uygulamaile Turkcell'in düzenlediği"GNÇ Bi'Fikir" isimliyarışmada Jüri Özel Ödülü'nüaldı.Yarışmaya Diyarbakır'dankatılan Cengiz Çiftçi,"HiScience" (Merhaba Bilim)isimlı bir uygulama geliştirdi.Geliştirdiği uygulama ilebilim, kültür, sanat meraklılarınıtek platformda buluşturmayıhedefleyen Çiftçi, "Bellikonular üzerinde tartışabileceğinizbir platform bu. Aynızamanda harita ile kim nerede,ne yapıyor bunlarıda görebilirsiniz.Örneğin sizbenimle aynı yazılımprogramı ile ilgileniyorsunuz.Diyelimki, Diyarbakır'a geldiniz.Uygulama benimle aynı programıçalışan birinin yakınlarımageldiğini haber vererek okişiyle irtibata geçmemi sağlayacak"diye konuştu.Turkcell PazarlamadanSorumlu Genel MüdürYardımcısı Ömer BarbarosYiş ise dijital dünyada çokfazla sermayeye ihtiyaç duymadan,parlak fikirlerle dünyadases getirecek işlere imzaatmanın mümkün olduğunusöyledi. Yiş, şu değerlendirmedebulundu: "GNÇ Bi'Fikiryarışmamızın ilk yılında gençlerimizden2 bin 500 başvurualdık. Dijitalleşmeyle birliktegençlerimizin içindekipotansiyeli ortaya çıkarmakve onlara fırsat vermek içindüzenlediğimiz yarışmamızagençlerimizin bu denli ilgigöstermesi bizleri fazlasıylamutlu etti. Bu gençlerimizdendereceye girenlere GeleceğiYazanlar ve Arıkovanı gibiplatformlarımızda yeni projelerüretmek için fırsatlar sağlayacağız.Finale kalanlara stajimkânı sunacağız."