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192 kilometresi daha açılıyor

Giriş Tarihi: 28.7.2019
192 kilometresi daha açılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik kesiminin önümüzdeki günlerde hizmete açılacağını bildirdi. Turhan, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Marmara Bölgesi'ni Ege Bölgesi'ne, Batı Akdeniz ve Batı Anadolu Bölgesi'ne bağlayan önemli ulaşım akslarından biri olacağını ifade etti.
Daha önce otoyolun 201 kilometresi ana gövde, 33 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere toplam 234 kilometrelik kısmının hizmete açıldığını anlatan Turhan, şöyle konuştu:
"Bu proje, İstanbul-İzmir arasındaki yaklaşık 515 kilometrelik mevcut devlet yolunu 404 kilometreye düşürecek. Mevcut yol, iktidarımızın bölünmüş yol çalışması programının ilk yıllarında, 2000'li yılların başında tamamlanarak hizmete alınmış olan bir projeydi." Turhan, proje tamamlandığında İstanbul'dan İzmir'e 3.5 saatte gidileceğini anlattı.
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192 kilometresi daha açılıyor
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