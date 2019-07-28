Ahmet Çalık’a Japonya Devlet Nişanı verildi

BUGÜN NELER OLDU

ÇalıkHolding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Türkiye ve Japonya arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine sunduğu katkılar nedeniyle Japonya İmparatoru tarafından 'Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı' ile taltif edildi. Nişanı Ahmet Çalık'a Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima takdim etti. Törene katılan önceki dönem TBMM Başkanı ve son Başbakan Binali Yıldırım, Japonya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin siyasi, ekonomik ve ticari alanda büyümeye devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Ahmet Çalık uzun yıllardan beri tanıdığımız bir girişimci, yatırımcıdır. İşadamlarımızın yurt dışına açılmak için fırsat kolladığı bir dönemde Ahmet Çalık iş insanlarımıza örnek teşkil etmiştir." Büyükelçi Miyajima, Çalık'ın Japonya-Türkiye arasında tam anlamıyla bir köprü görevi üstlendiğini vurguladı. Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık ise nişanı hayatı boyunca büyük bir gururla taşıyacağını söyledi. Çalık, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Asya'nın iki ucunda, coğrafyaları uzak ama kültürleri birbirine çok yakın olan iki dost ülke arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin gelişmesi için elimden gelen her türlü çabayı göstereceğim" dedi.