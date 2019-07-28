Avrupa ve Ortadoğu’nun termosu Şanlıurfa’dan gidiyor

BUGÜN NELER OLDU

Yılmaz, Dinçok ve Sonuç aileleri tarafından 2013 yılında Şanlıurfa'da kurulan Termosan Çelik, bugün Avrupa'nın ilk ve tek çelik termos üreticisi konumunda yer alıyor. Kurulduğu günden bu yana sektöründeki ithalatın azalmasına katkı sağlayan şirketin cirosunun yüzde 40'ını ihracat oluşturuyor. Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere, Avrupa ülkelerine de ihracat gerçekleştiren Termosan Çelik, şimdi de Latin Amerika ve Orta Afrika ülkelerini yakın markaja aldı. Termosan, THY'nin kullandığı termosları da vermeye hazırlanıyor.Şirketin kuruluş sürecini anlatan Termosan Çelik Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Dinçok, yerli ve milli üretim kapsamında verilen bölge teşviklerinin bu konudaki önemine dikkat çekti. Bu destekten yararlandıklarını belirten Dinçok, süreci ise şöyle anlattı: "Şirketimiz, 2013 yılında 6'ncı teşvik bölgesi olan Şanlı Urfa 2'nci OSB'de faaliyetlerine başladı. 15 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik. 42 bin metrekare arazi içinde 15 bin metrekare kapalı alanda, günlük 6 bin adetlik üretim yapıyoruz. Bugün 150'den fazla çalışanı istihdam ediyoruz. Ortaklarım olan Cooker firması, yaklaşık 25 yıldan beri çeşitli ürünlerin yanı sıra yurt dışından termos ithalatı yapmakta iken bu ürünün ülkemizde üretilmesi noktasında anlaşma sağladık. 6 aylık proje değerlendirmemizin akabinde kollarımızı sıvayıp işimize odaklandık. Urfa'ya istihdam etme tarafında ve yan sanayiye de desteğimiz var. Yaklaşık 3 yıldan beri üretim yapmaktayız. 3 yılın sonunda geriye baktığımız zaman iç piyasanın yüzde 80'ine hakim olduk. Bunun akabinde hedefimiz ihracat noktasında da rekorlar kırmak. Çünkü Türk termosunu tüm dünya ülkelerine üretebilme şansına sahip olmak istiyoruz."İhracatın ilk olarak Mısır ile başladığını vurgulayan Dinçok, sonrasında Hollanda ve Pakistan ile devam ettiğini belirtti. İhracatta hedeflerinin ise Amerika pazarı olduğunu ifade eden Dinçok, "Amerika'da bu anlamda ciddi tüketim var. Sektörün büyüklüğü 2.4 milyar dolar. En fazla pay 96 milyon dolarla ABD'de. O yüzden biz Amerika'ya eğilmek istiyoruz. Bilhassa bizim 'S' serisi diye tabir ettiğimiz bireysel kullanımlarda çok fazla tüketim söz konusu. Bu Türkiye'de de bir ihtiyaç çünkü kamp ve av kültürü bizim aile yaşantımızın içerisinde olan kültürler. Amerika'da bizim ürünlerimize sıcak bakılmasına rağmen oradaki tüketim anlayışı farklı. Onların kendine özgü olan özel ürünlerini hali hazırda şu anda Ar-Ge'sini de yapmış olduğumuz Amerikan Projesi var" şeklinde konuştu.Türkiye'nin termos türevleri için her yıl yaklaşık 19.5 miyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirdiğini vurgulayan Dinçok, bu rakamı 2 yıl içinde 13.5 milyon dolara indirdiklerinin altını çizdi. Sektörün ithalatta çektiği zorluklardan bahseden Dinçok, "Yılda yaklaşık 3 milyon adet ürün ithal ederken biz bunu 2 milyona düşürdük. Ülkemiz adına, yerli bir marka olmamız öncelikli tercih edilme sebebimiz. İkincisi ise, halkımızın Çin mallarına olan güvensizliği termosta da hakim. Çin'de materyal 201 kalite kullanıyor. Buna karşılık olarak biz sıvıyla temas eden bütün yerleri 304 kalite dediğimiz, bu işin en kalitelisi olan paslanmaz çelikten üretiyoruz. Bu noktada, hedefimiz termos denilince akla Termosan Çelik'in gelmesi. Ayrıca, yapmış olduğumuz ve yapacağımız yatırımlar sayesinde termos ithalatı noktasında cari açığın sıfırlanmasını hedeflemekteyiz" diye konuştu.An itibari ile kendi markaları olan Relax ile Türkiye'deki ulusal marketlere ürün tedarik ettiklerini söyleyen Dinçok, bununla birlikte sektörde söz sahibi olan firmalara da fason üretim yaptıklarını ifade etti. Ürün satışlarının yaklaşık yüzde 60'ını iç piyasa, yüzde 40'ını ise ihracatın oluşturduğunu kaydeden Dinçok, "Ulusal marketlerin hemen hemen hepsine ürün veriyoruz. Şu anda fason üretim yapıyoruz, kapasitemizi doldurup büyüyünce ve belirli bir güce sahip olduğumuzda kendi markamızla öne çıkacağız. Lipton ve Karari ile çalışıyoruz. Doğuş Çay ile de çalıştık. Ülkemizin züccaciye ve promosyon sektörlerinin öncü kuruluşlarına da satış yapıyoruz. Türkiye'de şu anda her 10 haneden 7'sinde termos kullanılıyor. Yani ülkemizde de bu kültür gelişiyor. Devlet kurumları bizi tanıdıkça onlarla da temaslarımız başladı. Başlangıç aşamasında olduğumuz kurumlar var. Ülkemizin tüm resmi kurumlarında yerli malı olarak Termosan Çelik üretimi olan Relax'ın olmasını arzu etmekteyiz. Firma olarak, hem yurt içi hem yurt dışı fuarlarına olabildiğince katılarak, ihracattaki oranını daha yukarılara taşıma arzusundayız. Ar-Ge ve tasarım departmanımız, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda yeni ürünler tasarlayıp üretebilme donanımına sahip" dedi.