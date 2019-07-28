Gezen tavuk üçkâğıdı

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Yumurta sektörünün başı 'gezen tavuk'la dertte... Bazı kişiler, fabrikalarda ucuza satılan kirli yumurtaları satın alıp samana karıştırarak 'gezen tavuk yumurtası' adıyla satıyor. Üreticinin kalitesiz diye perakende satışa vermediği 10 kuruşluk yumurtaları alanlar, bunları 'gezen tavuk yumurtası' diyerek 1 liradan halka yediriyor. Bu durum, devletin de milyonlarca liralık vergi kaybına neden oluyor.Uzmanlar, gezen tavuk yumurtası sertifikası alan işletmelerin bile kapasitesinin çok üzerinde yumurta sattığını belirterek, "300 tavukluk sertifika alan işletme 3 bin tavukluk yumurta satışı yapıyor. Aradaki farkı kaçak yollarla aldığı yumurtalarla kapatıyor" diyor.Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Afyon, konuyu ilgili makamlara ilettiklerini ve sektörün düze çıkması için yıllık 2 milyar adede varan gezen tavuk yumurtası suiistimalinin bitirilmesi gerektiğini söyledi.Türkiye'nin yıllık 22 milyar adet yumurta ürettiğini, bunun yüzde 30'unun ihraç edildiği söyleyen Afyon, "Bu üretim içinde kirli ve kalitesiz olanlar pastorize fabrikalarına adedi 10 kuruştan satılıyor. Ancak bu yumurtaların bir kısmı 'gezen tavuk yumurtası satıyorum' diyen kişiler tarafından alınıyor. 10 kuruşa alınan yumurtalar 1 liradan mahalle aralarında satılıyor" dedi. Satıcıların tavuk kapasitesinin çok üzerinde yumurta sattıklarının tespit edildiğini söyleyen Afyon, "Haksız rekabet yaşanıyor" diye konuştu.Bu yıl yumurta üreticisinin yaşadığı en önemli sıkıntı da Irak pazarının bıçak gibi kesilmesi oldu. Irak'ın bunu neden yaptığına dair mantıklı bir neden ortaya konulmazken, bunun ardında başka ülkelerin ya da bir üst aklın olabileceği yorumları yapılıyor. YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon, Irak pazarındaki kayıpların Afrika'da yeni pazarlar bulunarak ya da mevcut pazarlarda satışı artırarak kapatılmaya başlandığını söyledi. Afyon, "Irak'ta yumurta fiyatı 40 dinardan 70'e çıktı. Yumurta kaçakçılığı arttı. Bundan PKK'nın da pay aldığı iddia ediliyor. Irak, ihtiyacını Türkiye olmadan uzun süre karşılayamaz. Ama biz yeni pazarlar buluyoruz" diye konuştu.Yumurta üreticisinin yaptığı indirimi marketlerin uygulamadığını da belirten YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon, ihraç edilemeyen yumurtayı iç pazarda zararına satmak zorunda kaldıklarını, ancak marketlerin düşüşü tüketiciye yansıtmadığını söyledi. Üretici fiyatlarının 6 ay içinde yüzde 52 düşmesine rağmen market fiyatlarının yüzde 18 azaldığını eleştiren Afyon, "Marketler, 15-20 kuruş zararla sattığımız yumurtadaki indirimi yansıtmıyor" dedi. Afyon, "Ocakta üretici fiyatı 39-40 kuruş olan yumurta fiyatı, haziranda 18-19 kuruşa düştü. Ocak ayında tüketici markette yumurtaya 62 kuruş öderken, haziranda 52 kuruş ödedi. Fiyatın düşmemesi tüketim artışının da önünü kesmiştir" değerlendirmesinde bulundu.