Gurbetçiye emeklilikte yeni dönem

BUGÜN NELER OLDU

Yurtdışında yaşarken borçlanarak emekli olanlara yönelik kurallar yeniden belirlendi. Daha düşük primle eski sisteme göre emeklilik için başvuru süresi 1 Ağustos'ta sona eriyor. 31 Temmuz'a kadar müracaat edilmesi durumunda eski borçlanma şartlarından yararlanabiliyor. Yurtdışında yaşayanlar için prim oranı yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarılırken, eski sistemden yararlanmak isteyenler konsolosluklara, ataşelikler ve Türkiye'de tatil de bulunanlar da sosyal güvenlik merkezlerine akın etti. Yılda yaklaşık 40 bin yurtdışı borçlanması gerçekleşirken, yeni düzenleme ile bağlanan emekli aylıkları etkilenmeyecek.Türkiye'de yurtdışı borçlanma sistemini değiştiren yasal düzenleme yürürlüğe girdi. Borçlanmaya yönelik maddeler 1 Ağustos'ta yürürlüğe giriyor. Yurtdışı borçlanma sisteminde 4 önemli değişikliğe gidildi. Prim oranları artırıldı, SSK aylığı yerine Bağ-Kur aylığına dönüştürüldü. Ayrıca yurtdışı başlangıç süreleri Türkiye'den başlangıç süresi sayılmayacak. Eski 4-a SSK'lı emeklilik yerine 4-b'den emekli aylığı bağlanacak.Yeni düzenlemeye göre, 1 Ağustos itibaren yurtdışı borçlanmalarda dikkate alınacak günlük miktar, asgari günlük aylığın yüzde 45 oranına göre hesaplanacak. Buna göre, 31 Temmuz 2019'a kadar geçerli olan günlük 27.29 lira tutarındaki borçlanma miktarı yüzde 40 oranında, yani gün başına 11.01 TL artarak 38.38 TL'ye yükselecek. 1 Ağustos'tan itibaren emekli olmaya yetecek asgari borçlanma gün sayısı 3 bin 600 veya 5 bin günden, en az 5 bin 400 güne, tam aylık için kadınlarda 7 bin 200 gün ve erkeklerde 9 bin güne çıkacak.Türkiye'den emekli olmak için yılda ortalama 36 bin gurbetçi müracaat ediyor. Şu ana kadar bundan yararlananların sayısı 670 bine ulaşmış durumda. Yasal düzenleme geriye dönük olarak başvuruları hiçbir şekilde etkilemeyecek. Sadece yasa yürürlüğe girdikten sonrası başvurular için geçerli olacak.1 Ağustos öncesi sistemden yararlanarak borçlanarak emekli olmak isteyen Türkler konsolosluklara akın etti. Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'nda da uzun kuyruklar oluştu. Erken saatlerde başkonsolosluğa geldiğini söyleyen vatandaşlar sürenin uzatılmasını talep ediyor.