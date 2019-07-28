Kale Grubu binasını sanat merkezi yaptı

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Kale Grubu, ilk genel merkezi olan Karaköy'deki binasını, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'ne dönüştürdü. Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, binanın Kale Grubu'nun kurucusu, merhum İbrahim Bodur'un İstanbul'da açtığı ilk genel merkez olduğunu söyledi. Okyay, "1986 yılına kadar şirket merkezi olarak kullandığımız bu binanın giriş katı galeri olarak tasarlandı. Açılış sergisi olarak seramik sanatının en önemli temsilcilerinden Attila Galatalı'nın eserlerini ağırlamaktan ötürü ayrı bir heyecan yaşıyoruz" diye konuştu.