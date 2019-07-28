Kimyasal yerine solucan gübresi

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık" projesi farklı sektörlere yayılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, çalışma alanında ortaya çıkan atıkların geri dönüşümü için düğmeye bastı. Özellikle meyve ve sebzelerin atılan kısmından elde edilebilecek yeni ürünler üzerine akademik çalışmalar yapılıyor. Tarımsal üretim esnasında karbon ayak izinin en aza indirilmesine yönelik olarak enerjinin sürdürülebilir kaynaklardan sağlanmasının ve kimyasal gübre yerine solucan gübresi kullanılmasının özendirilmesi gündemde. Ayrıca çiftçiler yaş meyve ve sebzenin yanlış hasat, taşıma ve depolamadan kaynaklı olarak heba olmasının önüne geçilebilmesi için teşvik edilecek.Türk ordusu da projeye dahil oldu. Kutsal vatan toprağının daha verimli ve yeşil olması için atıklar kompost haline getiriliyor. Organik atıklardan üretilen kompost, seralarda organik iyileştirici olarak kullanılıyor. Geniş araziye sahip kışlalarda yapılan kompost üretimine örnek olarak da Polatlı Topçu ve Füze Okulu'ndaki askerler Acıkır mevkindeki verimsiz araziyi kompost ile zenginleştirerek 3 yılda yaklaşık 250 bin fidanı toprakla buluşturdu.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) de 'kağıtsız ihracat' projesini başlattı. Kısa zamanda tamamlanarak faaliyete geçecek proje ilk olarak TİM'in kendi binasına atık üniteleri yerleştirilerek başlayacak.