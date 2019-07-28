KOBİ’ler Otobana Çıkmalı

BUGÜN NELER OLDU

Sürdürülebilir büyüme, katma değerli üretim mevcut ekonomik konjonktürde daha da önem kazandı. Özellikle hayatta kalmak için çabalayan KOBİ'lerin Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerini ve projelerini daha da geliştirmesi bekleniyor. Bu rekabet avantajları için en önemli sorun ise ilgili faaliyetler için gerekli finansal kaynakların bulunması. Devletimiz son yıllarda yaptığı yatırımlarla KOBİ'lerin global arenada boy göstermeleri için destek ve teşvik paketlerini ardı ardına açıkladı. Öyle ki, tüm bu destek, teşvik ve hibelerden sonra Ar-Ge projesi için harcanan yatırımın yaklaşık yüzde 90'ına yakınını KOBİ'ler geri kazanabiliyor. Ar-Ge Tasarım ve inovasyon projeleri olmazsa bırakın rekabeti hayatta kalmanız çok ama çok zorlaşacak. 2006 yılında dünyanın en büyük ilk 10 markasından sadece 4 tanesi teknoloji ve teknoloji ile bağlantılı firmalar iken bugün bu firmaların 8'i teknoloji sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar haline geldi. Dünya liginde rekabet için gerekli bu inovatif projeler ve yatırımlar içinde finansmana ihtiyaç var, finansman içinde teşvik ve destekler çok önemli bir araç görevi üstleniyor. Ancak yapılan harcamayı fonlamak için teşvik/destek yoluna girildiğinde araç devriliyor. Bu yolu seçmek çok yanlış, dikkat! Bu konu da izlenmesi gereken doğru yol; Yapılması gereken ama finans eksiği sebebiyle yapmakta zorlanılan yatırımın teşvik ve destekle planlayarak yapılmasıdır. Bu yolu çok iyi öğrenmek ve zorlamak gerek! Ayrıca teşvik ve destekler, finans kaynağı olmanın yanında, çok önemli bir projenin doğru proje olup olmadığı "test hizmeti" ile devletimizin uzman kuruları ve üniversitelerin hakem hocaları tarafından analiz ediliyor. Tabi ki bu testlerde bazı hatalar var ama bunlarda bir şekilde ısrarla düzeltilebilir ve ayrıca teşvik destek yolu ciddi disipline alt yapı ve bakı açısı sağlayan bu şekilde firmada farklı kaslar geliştiren bir yıl. Uzun yıllardır KOBİ'lerin bir üst lige çıkması için Ar-Ge danışmanlığı yapan Sistem Global Danışmanlık, ortalama 30 çalışanı olan ve bu personellerine aylık net 7.500 lira ödemede bulunan bir KOBİ'nin, Teknopark veya Ar-Ge Merkezinde yer aldığı takdirde kazandığı avantajları anlattı. Bu KOBİ'nin çalıştırdığı personelin işverene maliyeti Teknopark veya Ar-Ge Merkezi'nde yer almaması durumunda 5 milyon lirayı geçiyor. KOBİ'nin Teknopark'ta yer alması halinde ise Gelir Vergisi Stopaj Teşviki, Damga Vergisi İstisnası ve SGK İşveren İstisnası başlıkları adı altında üç ana personel teşviğinden faydalanma imkanı doğuyor. Üç ana personel teşviğinden ise yaklaşık olarak 1 milyon 500 liraya yakın fayda sağlayabiliyor. Yani kısacası işverene maliyet, 5 milyon liradan 3 milyon 500 bin liraya düşüyor. Personel teşviğinin yanı sıra devlet Teknopark'a giden KOBİ'ye Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi'nde de avantajlar sunuyor. Şirket, Teknopark'ta yer almaması halinde elde ettiği gelir üzerinden Kurumlar Vergisi'ni ödemesi gerekirken, Teknopark'ta yer alması halinde bu vergiyi ödemiyor. Örneğin Teknopark'lara uygun ürettiği projeler üzerinden yıllık 1 milyon kazandığı takdirde, ödemesi gereken 220 bin liralık Kurumlar Vergisi'nden istisna tutuluyor. Bununla birlikte firma Teknopark'ta yer aldığı takdirde düzenleyeceği yazılım geliştirme satış faturaları üzerinden hesapladığı, devlete ödemesi gereken Katma Değer Vergisi'nden de istisna tutuluyor. Bu durum firmalara pazarlama gücü açısından büyük avantaj sağlıyor. Özellikle finansal sektörde faaliyet göste- ren firmaların yapmış olduğu anlaşmalarda Katma Değer Vergisi olmadan satın alma talepleri bulunmaktadır. KOBİ'ler Teknopark'larda yer aldığı takdirde rakiplerine nazaran bu sektörde faaliyet gösteren firmalara hizmet verme anlamında bir adım öne geçmektedir. Dolayısıyla elde ettiği avantaj, firmanın hedef müşteriyle yapacağı anlaşmalarda, onların kendisini tercih etmesi için ekstra bir kapı daha açmış oluyor. İstisnaya tabi olan bu satışlarla ilgili alım sırasında şimdiye kadar katlanılan Katma Değer Vergisi firma için maliyet unsuru oluyordu. Ancak 01.01.2019 tarihinden itibaren maliyet olan Katma Değer Vergisini indirme hakkına sahip oldu. Böylece KOBİ Teknopark'ta yer alması halinde Katma Değer Vergisi avantajlarından hem satışları için hem de faaliyetleri ile ilgili yapmış olduğu alımlar için yararlanma imkanı bulacaktır. Aynı KOBİ Ar-Ge Merkezi'nde yer alması durumunda ise yıllık 5 milyon lira olan personel maliyetlerinin yaklaşık olarak 1 milyon 250 bin lirasını devlete ödemiyor. Personel teşviği konusunda Ar-Ge Merkezleri'nin ayrı bir statüsü bulunuyor. Burada çalıştırılan personelin niteliğine göre personele sağlanan teşvikler de değişiyor. Ayrıca Ar-Ge Merkezi olan bir firmanın elde edeceği avantajlardan biri de projelerde kullanılmak üzere yeni alacağı makine ve teçhizat ile ilgili katlanması gereken Katma Değer Vergisi'nden istisna tutulmasıdır. Bu istisna firmaların yatırım ve finansal karar verme aşamasında daha rahat adım atmasını sağlamaktadır. Ar-Ge Merkezi'ne giren bir KOBİ, Kurumlar Vergisi kazancı bulunması halinde, proje maliyetlerini bu kazançtan ekstra indirme hakkına sahip oluyor. Bununla birlikte ilgili yılda zarar ettiği takdirde ise bu giderlerini gelecek yıllarda da vergi matrahından ekstra düşme hakkına sahip oluyor. Yani ilgili yılda 1 milyon lira Ar-Ge harcaması olan bir firma, kazanç elde etmesi halinde; ödeyeceği verginin matrahından indirim hakkı elde ediyor. Bu KOBİ o yıl zarar etmesi halinde 1 milyon liralık bu tutarı gelecek yıllardaki kazancından düşme hakkını da saklı tutuyor. KOBİ'lerin karşılaştığı sıkıntılardan bir tanesi de nitelikli personeli istihdam edememesi. Büyüme açısından maliyetle ilgili yaşadığı en büyük sıkıntı personel ücretlerinden kaynaklanmaktadır. Öte yandan KOBİ, kamu destekli projeler (TÜBİTAK, TEYDEB, KOSGEB vs.) gerçekleştirmesi halinde devletten reel olarak %50 ila %75 arasında hibe elde etme hakkına sahip oluyor. KOBİ'lerin gelişimini tamamlamaları ve daha büyük ölçeğe ulaşabilmeleri için devletin sunduğu bu teşvikler, daha fazla proje geliştirilmesine katkıda bulunuyor. Sistem Global Danışmanlık Kurucu Ortağı Hüseyin Karslıoğlu, Teknopark ya da Ar-Ge Merkezinde yapılan Ar-Ge projesinin iyi yönetildiği takdirde yatırım tutarının yaklaşık yüzde 90'ının geri kazanıldığını söyledi. Devletin verdiği destek, teşvik ve hibeler toplamının geri kazanma oranına bakıldığında dünya genelinde büyük bir rekabetçi ortam sunduğunu aktaran Hüseyin Karslıoğlu, "KOBİ ve startup'larımız maalesef bu süreçleri çok yakından bilmiyor. Eksik bilgi ile yönetimi de eksik yapıyor ve suçu kamuya atıyor. Oysa devletin verdiği destek, teşvik ve hibelerin şeffaf bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Sistem Global 23 yıldır bu süreçleri yönetme konusunda oldukça başarılı örnekler ortaya koydu" dedi.