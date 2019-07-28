Marka, tasarım ve patent başvurusunda rekor

38'İNİ

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye 100 binin üzerinde marka başvurusuyla rekora imza attı. Ayrıca bu yıl dünyada "patent, marka, tasarım" alanında dünyada sekizinci sıraya çıktı. Türkiye'nin 2002 yılında bir yılda yaptığı patent başvurusu 400'lerdeyken yaklaşık 18 kat artarak 7 bin 400'e ulaştı. Başvuruların niteliği de artarken patent tescil sayısı da 38 kat artış gösterdi. Uluslararası patent başvuru sayısı da geçen yıl 300'e yaklaşıktı. Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu'nda Türkiye ulusal patent başvurularında dünyada 13'üncü sırada yer alırken, hedef ilk 10 sıraya yükseltmek. Öte yandan Temmuz 2019 Teknolojinin hızlı gelişimine paralel olarak bu alandaki patent başvuruları da hızlı bir artış gösteriyor. Destek Patent'in son beş yıllık sektör verilerini değerlendirdiği analize göre, 2014-2018 yılları arasında teknoloji alanında yapılan yerli- yabancı patent başvuru sayısı yaklaşık 24 bini buldu. Peki bu sayı Türkiye için ne ifade ediyor? Yenilikçi teknolojiler çok hızlı bir şekilde gelişip, çağın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederken; ticari olarak korunmaya da ihtiyaç duyuyor. Çünkü, yeni projelerin patentlerinin alınıyor olması, firmaların dünya ölçeğinde güçlü bir şekilde rekabet edebilmesini sağlıyor. Destek Patent'in 2014-2018 yıllarını kapsayan veri analizi, Türkiye'de son 5 yılda teknoloji alanına yönelik yerli, yabancı toplam 23 bin 686 adet patent başvurusu yapıldığını gösteriyor. Elektriksel İletişim Tekniği ana başlığı altında toplanan hizmet sınıfları; resimsel iletişim, kablosuz haberleşme ağları, sayısal bilgi iletimi, işlemler-yöntemler ve hat konektörlerinden oluşuyor. Teknoloji başvurularında ilk sıra "Resimsel İletişim" alanının Destek Patent'in değerlendirmesine göre, 2014-2018 yılları arasında resimsel iletişim teknolojileri (televizyon gibi) ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada kablosuz haberleşme ağları, üçüncü sırada sayısal bilgi iletimi (telekomünikasyon gibi) teknolojisi bulunuyor. İşlemler ya da yöntemler (kimsayal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren pil teknolojisi gibi) dördüncü sırada, hat konektörleri ise beşinci sırada yer alıyor.YAPILAN analize göre, son 5 yılda Türkiye'deki patent başvurularının yüzde 68'ini yabancı firmalar, yüzde 38'ini ise yerli firmalar oluşturuyor. Yerli ve yabancı firmalar tarafından yapılan toplam patent başvuru sayısı ise yaklaşık 30 bin seviyesinde. Destek Patent tarafından yapılan değerlendirmeye göre ise Türk firmalarının yurt dışı patent başvurularındaki ilk tercihi Avrupa Birliği ülkeleri olurken, ikinci sırada Amerika yer alıyor. Bu sıralamayı; Çin, Japonya ve Güney Kore takip ediyor. Teknolojiyi en çok seven iller; İstanbul, Ankara ve Manisa Analizde, teknoloji patent başvurularında öne çıkan ilk üç ilin İstanbul, Ankara ve Manisa olduğu görülüyor. Bu sıralamayı; Bursa, İzmir, Konya ve Kocaeli takip ediyor. 2018, teknolojide yeni markalar yılı oldu Verilere göre 2018 yılı; teknoloji geliştirilen sektörlerde en çok marka başvurusunun yapıldığı yıl olarak gözüküyor. Teknolojiye yönelik en çok yeni marka başvurusunda bulunan iller ise sırasıyla; İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Konya ve Kocaeli. Teknoloji patent başvurularında Arçelik, marka başvurularında Türk Telekom ilk sırada yer alıyor. Son 5 yıllık detaylı analize göre, teknoloji sınıfında en çok patent başvurusu yapan firma olarak Arçelik ilk sırada yer alıyor. Teknoloji patent başvurusunda ikinci sıra Turkcell'in olurken, üçüncü sırada Ford görülüyor.