Memur maaşları bayramdan önce hesaplara yatacak mı? Memur maaşları ne zaman yatacak?

Kurban bayramına az bir süre kalırken, maaşların da hangi tarihlerde yatacağı merak ediliyor. 2 milyondan fazla memurun maaşı kurban bayramı öncesi yatacak mı? 2 milyonun üzerinde memur bu sorunun yanıtını ararken, konuyla ilgili detayları da sizler için hazırladık...

MEMUR MAAŞLARI KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ ÖDENECEK Mİ?

Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplarda oluyor. Ancak Kurban Bayramı 11-14 Ağustos arasında idrak edilecek. Bu nedenle memurlar Kurban Bayramı öncesi maaşların yatırılıp yatırılmayacağını sorgulatıyor. Maaşların 8-9 Ağustos tarihlerinde hesaplarda olması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın arefe günü bu yıl 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta dördüncü yani son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

2019'DA KALAN RESMİ TATİLLER LİSTESİ

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı